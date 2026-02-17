Probamos el Toyota bZ Woodland 2026 y esto pudimos constatar

Probamos el nuevo Toyota bZ Woodland 2026, el segundo modelo 100% eléctrico de la marca que llega con un enfoque mucho más aventurero. Bajo el piso incorpora una batería de 74.7 kWh y dos motores eléctricos que generan 375 caballos de fuerza combinados y tracción integral (AWD), ofreciendo un rango de hasta 281 millas en su versión básica o 260 millas al equipar los neumáticos All-Terrain.

Lee también: Sorpresa: el propio Akio Toyoda dio sus favoritos de Toyota

En cuanto a diseño y dimensiones, mantiene la clásica “nariz de martillo” de Toyota, pero es 6 pulgadas más largo y una pulgada más alto en la parte trasera que su predecesor, mejorando significativamente el espacio interior y de carga.

Puedes leer: Acura ADX 2026, premium de costo razonable

Destacan sus rines de 18 pulgadas, barras de luz LED continuas, detalles en plástico negro mate para proteger la carrocería y un puerto de carga NACS que permite recuperar del 10 al 80% de batería en 30 minutos.

Interior del Toyota bZ Woodland 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

El interior es minimalista y funcional, protagonizado por una pantalla central de 14 pulgadas. La versión Premium probada incluye asientos de piel sintética con calefacción y ventilación, techo panorámico de cristal, sistema de audio JBL de nueve altavoces, cargador inalámbrico doble y puertos USB-C de 60W en la segunda fila, ideales para cargar laptops o dispositivos grandes.

En manejo y tecnología, sorprende como el eléctrico más rápido de Toyota con una aceleración de 0 a 60 mph en 4.4 segundos y cuatro niveles de freno regenerativo manejados desde el volante.

Probamos el Toyota bZ Woodland 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Su gran diferencial es la capacidad off-road: ofrece 8.4 pulgadas de altura libre al suelo y el sistema X-Mode, que distribuye la tracción inteligentemente en terrenos difíciles. El Toyota bZ Woodland 2026 incorpora Toyota Safety Sense 3.0 y arranca en $45,300 dólares, una opción muy competitiva por su nivel de potencia y capacidad.

Seguir leyendo:

China decidió vetar un tipo de volantes a partir de 2027

Una belleza absoluta: el Jeep Wrangler Willys 392 2026

Ojo: los autos más robados en 2025 y panorama para 2026