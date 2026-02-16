Acura ADX 2026, premium de costo razonable

Lo primero que sorprende es su espacioso interior con asientos de cuero rojo y negro, motorizados y ventilados, así como su interfaz digital intuitiva.

El ADX A-Spec que manejamos es la llave de entrada a una marca de lujo para compradores que buscan más accesorios y posibilidades de customización que en modelos básicos, pero sin pagar un precio exhorbitante.

Su cabina es rica en tecnología e incluye compatibilidad inalámbrica estándar con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico y una pantalla digital de instrumentos Acura Precision Cockpit de 10.2 pulgadas.

El paquete Advance viene con un más que decente equipo de sonido premium Bang & Olufsen de 15 bocinas y un sistema de cámara multivista de buena imagen y útil capacidad de 360 grados.

Su apariencia exterior no se queda atrás: es juvenil y atractivo con una parrilla Diamond ´Pentagon´ que refleja el más reciente lenguaje de diseño de la marca, una compuerta trasera esculpida, alerón trasero, salidas de escape dobles y caras laterales con pronunciados cortes que lo hacen ver agresivo.

El modelo de estilo deportivo trae un generoso techo panorámico que ayuda a crear una atmosfera ideal para el ´crusing´ placentero de un domingo en la mañana, sin prisas.

Su motor de 1.5 L con turbocargador genera 190 caballos de fuerza y viene con tracción en las cuatro ruedas estándar y una transmisión variable, pero a su manejo le falta un poco de chispa. Quizás un update le entregue algo más de empuje.

Cuenta con cuatro modos de manejo básicos y uno quinto personalizable (Advance) así como paletas de cambios (paddle shifters) de metal tras su volante calefactable para cuando necesites más revoluciones, ya sea en una colina empinada o adelantando en la autopista quizás.

Acura busca con este ADX combinar un empaque juvenil con una experiencia más madura de comodidad y confiabilidad y lo logra de cierta forma porque sus materiales son premium a lo largo y ancho de la cabina y porque se concentra en una experiencia plus de menor costo pero elegante.

Su monitor anticolisión trasero te mantiene alerta en la reversa y te sientes seguro abordo, en parte por su larga trompa y en parte porque lo sientes bien manufacturado.

Su rendimiento es de 27 millas por galón entre autopista y calle y el modelo que condujimos tiene un precio de sugerido base de $44,400 y total de $46,450 con el Paquete Advance, el color urban gray (por el que pagas $600) y $1,450 en cargos de manejo y otros.

Es un auto que trae un cierto ´caché´ a la experiencia diaria y sirve para que quienes buscan valor agregado y detalles más comunes en modelos de alta gamma, como iluminación interior, logos reflectivos y cuero cosido en sus asientos se den una probadita de lo que Acura les puede ofrecer.