China decidió vetar un tipo de volantes a partir de 2027

El volante, pieza clave en la interacción entre conductor y vehículo, se ha convertido en el centro de un debate técnico en el mayor mercado automotor del planeta.

Lo que comenzó como una propuesta de diseño futurista inspirada en la competición ahora enfrenta un freno regulatorio contundente: China cerrará la puerta a los volantes tipo yugo en su próxima normativa de seguridad.

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, conocido como Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, publicó el borrador de la nueva norma obligatoria GB 11557-202X, titulada “Disposiciones para la protección de los conductores frente a lesiones provocadas por el mecanismo de dirección del vehículo”. El texto entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y marca un cambio profundo en los criterios de homologación.

Un giro regulatorio frente a diseños no convencionales

La actualización sustituirá a la normativa vigente, GB 11557-2011, que llevaba más de una década en aplicación. En ese tiempo, el mercado chino de vehículos eléctricos creció a gran velocidad y trajo consigo soluciones de diseño innovadoras, entre ellas el volante semicircular o “yoke steering”, popularizado por fabricantes como Tesla.

Sin embargo, el nuevo estándar elimina cualquier referencia técnica que permita validar este tipo de volante. En la práctica, eso significa que los modelos equipados con yugo no podrán obtener homologación una vez que la norma entre plenamente en vigor.

El documento adapta los requisitos a estándares internacionales y endurece parámetros clave de seguridad.

Uno de los cambios más relevantes es la reducción del límite de fuerza horizontal en pruebas con módulo humano a 11,110 newtons, alineándose con la regulación internacional UN R12. Además, se establecen criterios más estrictos para el desplazamiento vertical y posterior de la columna de dirección en caso de colisión.

Diez puntos de impacto obligatorios

El nuevo marco normativo exige realizar pruebas de impacto en diez puntos específicos del aro del volante. Entre ellos se incluyen el punto medio del área más débil y el tramo más corto sin soporte estructural. Este requisito técnico representa un obstáculo casi insalvable para los volantes tipo yugo.

Al carecer de la parte superior circular, los volantes semicirculares simplemente no cuentan con algunos de los puntos de ensayo exigidos por la norma. Esto imposibilita cumplir las pruebas tal como están definidas, sin importar los refuerzos estructurales adicionales que pudiera incorporar el fabricante.

Otro cambio relevante es la eliminación de exenciones que antes permitían omitir determinadas pruebas en circunstancias específicas. A partir de 2027, todos los modelos deberán superar el conjunto completo de verificaciones sin excepciones.

Seguridad en cifras y riesgos estructurales

Los reguladores chinos respaldan su decisión con datos de siniestralidad difundidos por medios locales que es de un 46% de las lesiones de conductores que están relacionadas con el mecanismo de dirección. En un impacto frontal, el volante tradicional actúa como superficie de absorción adicional cuando el cuerpo del conductor se proyecta hacia adelante.

En contraste, un volante incompleto podría permitir que el torso lo sobrepase en una segunda colisión interna, incrementando el riesgo de lesiones en el pecho o la cabeza. También se han señalado posibles complicaciones durante el despliegue del airbag.

La norma prohíbe expresamente que se proyecten fragmentos duros hacia los ocupantes, y la geometría irregular de los volantes tipo yugo podría generar patrones de fractura más difíciles de validar en pruebas de alta velocidad.

Más allá del laboratorio, algunos conductores han reportado dificultades prácticas en maniobras cotidianas como estacionamientos o giros cerrados, que requieren mayores ángulos de giro que los habituales en autos de competición, donde el yugo tiene sentido por las limitaciones del habitáculo y la relación de dirección.

Cuando la nueva normativa entre en vigor el 1 de enero de 2027, todos los modelos que soliciten homologación deberán cumplirla sin excepciones. Los vehículos ya aprobados contarán previsiblemente con un periodo transitorio cercano a 13 meses para adaptar su diseño o cesar su comercialización en esa configuración.

