Una belleza absoluta: el Jeep Wrangler Willys 392 2026

El desierto tiene un nuevo protagonista y no pasa desapercibido. Pintado en un amarillo intenso que evoca pepitas de oro bajo el sol, el Jeep Wrangler Willys 392 2026 irrumpe con una propuesta que mezcla herencia todoterreno, músculo V-8 y una fuerte carga emocional para los entusiastas del 4×4.

Lee también: Ojo: los autos más robados en 2025 y panorama para 2026

Con esta edición especial, Jeep pone en marcha su ambicioso programa Twelve 4 Twelve, una estrategia que contempla el lanzamiento de 12 versiones especiales del Wrangler en un periodo de 12 meses.

Puedes leer: ¿Estás buscando? Convertibles por menos de $20,000 dólares

El punto de partida no podía ser más contundente: un modelo inspirado en los Willys clásicos que conquistaron terrenos áridos y se ganaron un lugar en la historia del off-road.

Corazón HEMI: potencia sin concesiones

Bajo el capó no hay espacio para medias tintas. El protagonista es un motor HEMI V-8 de 6.4 litros que entrega 470 caballos de fuerza y 470 libras-pie de torque. La cifra lo coloca como uno de los Wrangler más poderosos jamás producidos en serie.

En tiempos donde la electrificación acapara titulares, Jeep reafirma su apuesta por los motores a gasolina de gran cilindrada. El rugido del V-8 no solo impulsa al vehículo sobre dunas y senderos rocosos, también refuerza una identidad basada en la fuerza bruta y la respuesta inmediata del acelerador.

Jeep Wrangler Willys 392. Crédito: Jeep. Crédito: Cortesía

El sistema de escape activo de doble modo permite ajustar la personalidad sonora. Puede adoptar un tono más contenido para recorridos urbanos o liberar un bramido profundo y agresivo cuando el terreno exige carácter. Esta dualidad convierte al Willys 392 en un todoterreno versátil, capaz de alternar entre la ciudad y el desierto sin perder esencia.

Preparado para el terreno más hostil

La estética retro no es solo un guiño visual. Cada elemento del paquete ha sido pensado para maximizar el desempeño fuera del asfalto.

Neumáticos BF Goodrich KO2 de 35 pulgadas.

Rines beadlock de 17 pulgadas.

11,1 pulgadas de altura libre al suelo.

Diferencial trasero electrónico Tru-Lok.

Caja de transferencia Selec-Trac de tiempo completo.

Ejes Dana 44 de tercera generación.

Relación de eje 4.56.

Rieles de roca.

Parachoques delanteros y traseros de acero.

Capó con toma de aire frío y separador de agua.

Estas especificaciones lo convierten en una herramienta lista para enfrentar dunas profundas, pendientes pronunciadas y rutas técnicas sin titubeos. No se trata solo de imagen: el Willys 392 está diseñado para soportar condiciones extremas con la robustez que caracteriza a la familia Jeep Wrangler.

El Jeep Wrangler Willys 392 2026. Crédito: Jeep. Crédito: Cortesía

Goldilocks: un amarillo que impone presencia

Uno de los rasgos más llamativos es el nuevo acabado exclusivo denominado Goldilocks.

Este tono amarillo profundo refuerza la inspiración retro y le da una personalidad única dentro de la gama 2026. Se complementa con calcomanías Willys en el capó y gráficos traseros 4WD tradicionales, evocando a los modelos clásicos que dominaron el desierto décadas atrás.

El equipamiento también eleva el nivel de confort y tecnología. Incluye iluminación exterior LED, asientos delanteros eléctricos y calefaccionados tapizados en cuero Nappa, así como un sistema de audio premium Alpine de nueve parlantes con subwoofer y amplificador de 552 vatios.

Jeep Wrangler Willys 392 2026. Crédito: Jeep. Crédito: Cortesía

En el centro del tablero destaca una pantalla táctil de 12,3 pulgadas con navegación integrada. A esto se suman cuatro interruptores auxiliares programables y el paquete de remolque, ampliando sus posibilidades tanto para aventuras recreativas como para tareas exigentes.

Los pedidos del Jeep Wrangler Willys 392 2026 Special Edition abrirán en marzo de 2026. Su MSRP inicial será de $69,995 dólares, a lo que se añaden $1,995 dólares por concepto de destino.

Esta cifra lo coloca estratégicamente por debajo de algunas configuraciones previas del Rubicon 392, convirtiéndolo en una alternativa atractiva para quienes buscan el máximo desempeño V-8 con un enfoque más exclusivo.

Seguir leyendo:

Enero 2026: así arrancó en ventas el mercado automotor

Super Bowl LX: los autos mostrados con anuncios millonarios

El sedán de lujo que se convierte en ganga en este 2026