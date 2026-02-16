Sorpresa: el propio Akio Toyoda dio sus favoritos de Toyota

La emoción de un motor turbo, una caja manual precisa y un chasis afinado para las curvas no es solo una estrategia comercial dentro de Toyota: es una convicción personal de su presidente.

Akio Toyoda, actual presidente del consejo de Toyota Motor Corporation, ha sido insistente en su preferencia por los llamados hot hatch, esos compactos deportivos que combinan practicidad diaria con desempeño de alto nivel.

En distintos foros y presentaciones, Toyoda ha dejado claro que su corazón está con los autos ligeros, ágiles y con motores a combustión. Incluso ha reconocido que, si la decisión dependiera únicamente de él, el portafolio completo de la marca estaría dominado por este tipo de vehículos.

No obstante, la realidad del mercado global apunta hacia otra dirección: los SUV continúan liderando las ventas y la electrificación avanza con fuerza en las principales regiones del mundo.

Gazoo Racing, la vitrina del alto rendimiento

Frente a este panorama, la respuesta de Toyota ha sido estratégica. La compañía ha reforzado la independencia y protagonismo de su división deportiva, Gazoo Racing, transformándola en una marca con identidad propia enfocada en el alto desempeño.

Bajo este emblema nacen modelos como el Toyota GR Corolla y el Toyota GR86, vehículos que buscan ofrecer sensaciones deportivas a precios relativamente accesibles dentro de su segmento. La filosofía es clara: autos divertidos de conducir, con potencia suficiente para la pista y funcionalidad para el día a día.

La consolidación de Gazoo Racing no se limita a los autos de calle. La marca también ha intensificado su presencia en el automovilismo internacional. Para la temporada 2026, Toyota se asoció con el equipo Haas F1 Team en la Formula 1, un movimiento que refuerza su ambición competitiva. A ello se suma la victoria conseguida en el Rally Dakar 2026, uno de los desafíos más exigentes del calendario mundial.

Toyota convierte a Gazoo Racing en una marca propia. Crédito: Gazoo Racing. Crédito: Cortesía

Un buque insignia para la nueva era GR

El desarrollo de nuevos deportivos también forma parte del plan. Uno de los modelos que concentrará la atención es el Toyota GR GT, llamado a convertirse en el estandarte de la deportividad bajo el sello GR. Este vehículo representará el punto más alto en prestaciones dentro de la submarca, sin dejar de lado a los ya consolidados GR Corolla y GR86.

Además, se espera que en los próximos años llegue una nueva generación del Toyota Supra, un nombre con peso histórico dentro del catálogo deportivo de la firma japonesa.

La estrategia apunta a mantener viva la tradición de autos enfocados en el conductor, aun cuando la electrificación continúe expandiéndose en otras líneas del portafolio.

Otro ángulo del Toyota GR86 Yuzu 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Rumores que aceleran la imaginación

El entusiasmo de los aficionados también ha sido alimentado por versiones sobre el posible regreso de dos modelos emblemáticos: el Toyota Celica y el Toyota MR2.

Aunque la compañía no ha confirmado oficialmente estos proyectos, trascendió que ingenieros de la marca han estado probando un nuevo motor potente y eficiente con asistencia híbrida.

En el caso del MR2, se especula con un deportivo compacto de motor central que combine electrificación ligera con un enfoque claramente dinámico.

Respecto al Celica, las expectativas giran en torno a un coupé accesible, con diseño moderno y carácter deportivo. Por ahora, no hay anuncios definitivos, pero la promesa de varios lanzamientos para los próximos años mantiene la atención tanto en Toyota como en sus marcas hermanas.

