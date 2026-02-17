¿Apagones repentinos en los Tesla? Hay dudas en seguridad

La confianza es uno de los pilares del vehículo eléctrico. Cuando esa confianza se tambalea, la conversación pública se intensifica de inmediato.

Eso es precisamente lo que ha sucedido tras la difusión de un incidente en el que un Tesla Model Y quedó completamente sin energía mientras circulaba por autopista en la provincia china de Zhejiang.

El suceso ocurrió el 7 de febrero de 2026, cuando el vehículo —modelo 2022— viajaba desde Shanghái hacia Taizhou. A aproximadamente dos kilómetros del área de servicio de Shengzhou, el automóvil comenzó a desacelerar de forma brusca.

Según relató la conductora, identificada como la señora Chen, el panel aún mostraba cerca de 72 kilómetros de autonomía disponible en el momento en que apareció la falla.

Pérdida total de sistemas eléctricos

De acuerdo con la información difundida por el medio chino China.com, la situación evolucionó rápidamente.

Primero se perdió la capacidad de propulsión y, apenas segundos después, el vehículo sufrió un apagado eléctrico total. La pantalla central dejó de funcionar, la asistencia de dirección desapareció y ni siquiera fue posible activar las luces de emergencia.

La conductora consiguió maniobrar utilizando la inercia del vehículo hasta alcanzar el arcén, donde quedó completamente inmovilizado. Equipos de asistencia en carretera llegaron en aproximadamente diez minutos, acompañados por agentes de policía y personal del área de servicio cercana.

Este tipo de incidentes genera especial inquietud porque no solo afecta a la autonomía prometida, sino también a los sistemas de respaldo eléctrico que deberían mantenerse operativos ante fallos parciales.

La explicación del servicio técnico

Posteriormente, según el mismo medio, el servicio posventa de Tesla en China habría informado a la propietaria que la batería presentaba signos de inestabilidad. Además, el vehículo ya no estaría cubierto por la garantía.

Entre las recomendaciones ofrecidas se incluyó recargar el automóvil cuando la autonomía restante ronde los 100 kilómetros durante trayectos por autopista.

Este punto ha resultado especialmente polémico en redes sociales, donde varios propietarios cuestionan cómo se calcula la autonomía restante y qué margen de reserva real mantienen las baterías antes de un apagado completo.

Casos similares y debate en redes

El episodio no es aislado en la conversación digital. Usuarios chinos han compartido experiencias comparables, incluyendo un caso previo con un Tesla Model 3.

En aquella ocasión, el conductor reportó advertencias del sistema y la activación de un modo de rendimiento limitado antes de que el coche perdiera diversas funciones eléctricas tras detenerse. El servicio técnico atribuyó el problema a un componente defectuoso.

Estos relatos han alimentado un debate más amplio: ¿Cuánto margen de seguridad real existe cuando el indicador muestra decenas de kilómetros disponibles? ¿Qué protocolos siguen los sistemas eléctricos cuando detectan anomalías en la batería?

Expertos señalan que la autonomía estimada depende de múltiples variables —velocidad, temperatura, estilo de conducción y estado de la batería— y que puede variar con rapidez en trayectos de alta demanda energética como la autopista. Sin embargo, el apagado total de sistemas esenciales plantea preguntas adicionales sobre redundancia y arquitectura eléctrica.

Sin análisis técnico oficial público

Hasta ahora, Tesla China no ha publicado un informe técnico detallado que explique la causa exacta del incidente ocurrido en Zhejiang.

Tampoco se ha vinculado el caso con campañas de revisión vigentes ni se han anunciado nuevas acciones de servicio relacionadas con este evento específico.

El contexto competitivo del mercado chino añade presión adicional. Tesla compite allí con numerosos fabricantes locales que han incrementado su presencia en el segmento eléctrico. No obstante, no existe evidencia pública que conecte este incidente con tendencias generales del mercado o con un problema sistémico.

