Oferta: Tesla lanza fuerte descuento temporal al Cybertruck

Tesla decidió mover fichas rápidamente en el competitivo mercado de camionetas eléctricas con una promoción que cambia por completo el panorama para quienes estaban considerando comprar una Cybertruck. La compañía anunció una reducción significativa en el precio de su versión más accesible, aunque el beneficio estará disponible únicamente por un periodo limitado.

La oferta aplica a la variante de entrada de la pick-up eléctrica y representa una disminución de $20,000 dólares frente a su valor habitual. Con este ajuste, el modelo pasa de costar $82,000 dólares a $62,235 dólares, una cifra que podría atraer a compradores que hasta ahora veían el vehículo fuera de su presupuesto.

El propio CEO de la marca, Elon Musk, confirmó en redes sociales que la promoción tendrá una duración exacta de 10 días, lo que introduce un sentido de urgencia entre los posibles clientes interesados en la camioneta eléctrica.

Una estrategia para impulsar la demanda

El descuento no parece casual. Tesla busca medir la reacción del mercado ante una reducción importante en el costo de acceso al Cybertruck, un modelo que ha generado enorme atención mediática, pero que no ha alcanzado el volumen de ventas esperado desde su lanzamiento.

La versión beneficiada es la Tesla Cybertruck Dual Motor AWD, que ahora se posiciona como el punto de entrada a la gama. Este modelo mantiene dos motores eléctricos —uno por eje— y tracción total, capaces de generar aproximadamente 593 caballos de fuerza.

Gracias a esta configuración, la pick-up acelera de 0 a 60 mph en apenas 4,1 segundos y ofrece una autonomía estimada de 320 millas con una sola carga, cifras que continúan ubicándola entre las camionetas eléctricas más rápidas del mercado.

Cambios en equipamiento para reducir el precio

La rebaja también implica ajustes importantes en el equipamiento. Uno de los principales cambios aparece en la suspensión: la suspensión neumática adaptativa queda reservada para versiones superiores, mientras que el modelo básico adopta amortiguadores adaptativos sin ajuste de altura.

Las ruedas también cambian. Esta variante incorpora llantas de 18 pulgadas en lugar de las de 20 pulgadas. Quienes prefieran el tamaño mayor podrán añadirlas mediante un pago adicional de $2,500 dólares.

En el interior se observan más diferencias. Los asientos de tela sustituyen al cuero sintético y desaparece la ventilación integrada. Tampoco está disponible la pantalla táctil trasera de 9,4 pulgadas ni el sistema de cancelación activa de ruido. El sistema de sonido se simplifica, pasando de 15 a 7 altavoces.

Lo que sí mantiene la Cybertruck

A pesar de los recortes, Tesla conserva varios elementos clave del vehículo. La cubierta de lona motorizada sigue presente, al igual que tres tomas de corriente en la zona de carga y el sistema central de infoentretenimiento característico de la marca.

Esto permite que el modelo conserve gran parte de su identidad tecnológica y su enfoque utilitario, incluso en esta configuración más asequible.

También baja el precio de la Cyberbeast

La promoción no solo alcanza al modelo base. La Tesla Cyberbeast, versión tope de gama equipada con tres motores eléctricos, también recibió una reducción de $15,000 dólares. Con este ajuste, su precio inicial queda en aproximadamente $102,235 dólares.

Esta variante supera los 800 caballos de fuerza y destaca por incluir el equipamiento más completo disponible dentro de la familia Cybertruck.

La publicación realizada por Elon Musk el 20 de febrero de 2026 fija como fecha límite de la promoción el 1 de marzo de 2026. Por ahora, Tesla no ha confirmado si extenderá la oferta, aunque el desempeño comercial durante estos días podría definir los próximos movimientos del fabricante estadounidense.

