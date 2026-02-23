Mercedes retira más de 12,000 EQB por riesgo de incendio

Una nueva alerta de seguridad impacta al segmento de vehículos eléctricos premium. Mercedes-Benz confirmó el retiro de miles de unidades del SUV eléctrico EQB luego de identificar un posible problema técnico en el sistema de baterías que, bajo determinadas condiciones, podría derivar en un sobrecalentamiento peligroso.

Lee también: Los modelos híbridos que cambiaron el mercado de EE.UU.

La campaña afecta a 12,236 vehículos correspondientes a los años modelo 2022, 2023 y 2024 comercializados en Estados Unidos. La decisión fue comunicada oficialmente a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), organismo encargado de supervisar este tipo de situaciones relacionadas con seguridad automotriz.

Puedes leer: Atención: así están robando los autos en solo 120 segundos

Según la documentación presentada por el fabricante alemán, no puede descartarse completamente la posibilidad de incendio en la batería de alto voltaje, motivo suficiente para activar una intervención preventiva a gran escala.

El origen del riesgo en la batería

Las investigaciones internas de Mercedes-Benz apuntan a un defecto localizado en ciertas celdas de batería de iones de litio utilizadas durante una fase específica de producción. Estas piezas habrían presentado desviaciones en el proceso de fabricación por parte de un proveedor externo.

Dicha condición podría reducir la resistencia de las celdas frente al estrés térmico acumulado con el paso del tiempo. Como consecuencia, existe la posibilidad de que se produzca un cortocircuito interno capaz de generar lo que los ingenieros denominan un “evento térmico”.

Este fenómeno implica un incremento repentino de temperatura dentro del paquete de baterías que, en escenarios extremos, podría provocar humo o incendio.

Mercedes EQB. Cortesía: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Cuándo podría aparecer la falla

Mercedes explica que el riesgo aumenta si coinciden varios factores, como un alto nivel de carga de la batería, daños externos o fallas internas en una celda específica.

Si el incidente ocurre mientras el vehículo está en movimiento, el conductor recibiría una advertencia relacionada con el mal funcionamiento del sistema de batería de alto voltaje. Sin embargo, uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es que el problema también podría presentarse cuando el vehículo está estacionado, sin emitir señales previas.

Esta característica elevó el nivel de atención regulatoria y aceleró la decisión de implementar un retiro completo.

Investigaciones previas y ampliación del recall

La medida actual amplía campañas anteriores identificadas como 25V050 y 25V894. Inicialmente, Mercedes-Benz intentó reducir el riesgo mediante una actualización de software diseñada para monitorear el estado de la batería y limitar condiciones críticas de funcionamiento.

La nueva parrilla de Mercedes. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

No obstante, tras el lanzamiento de un retiro global en abril de 2025, comenzaron a registrarse nuevos eventos térmicos en distintos mercados fuera de Estados Unidos. Posteriormente, en noviembre de 2025, se reportaron dos incendios en Europa que involucraban vehículos que ya habían recibido dicha actualización.

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el fabricante y su proveedor concluyeron que la solución basada únicamente en software no garantizaba la eliminación total del riesgo. Por ello, el 30 de enero de 2026 se tomó la decisión de reemplazar físicamente los paquetes de baterías afectados.

Mercedes-Benz comenzará a notificar a los propietarios hacia finales de febrero. Los conductores deberán acudir a concesionarios autorizados, donde se realizará el reemplazo completo del paquete de baterías de alto voltaje sin ningún costo para el cliente.

Mientras se completa la reparación, la marca recomienda limitar la carga del vehículo a un máximo del 80% de la capacidad total y estacionarlo preferiblemente en exteriores como medida preventiva.

El proceso incluirá piezas nuevas y mano de obra gratuita, con el objetivo de garantizar que los EQB afectados continúen operando bajo los estándares de seguridad establecidos por el fabricante alemán y las autoridades estadounidenses.

Seguir leyendo:

EE.UU. eliminó límites federales de emisiones: los detalles

Toyota 4×4 2026: ¿Cuál elegir, Tacoma, 4Runner o Tundra?

Costos y requisitos para renovar sticker de placas en California 2026