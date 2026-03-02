¿Una ganga? Precios del Kia Telluride híbrido 2027 en EE.UU.

Kia sabe perfectamente que el Telluride dejó de ser solo otro SUV familiar hace tiempo. En muchos mercados se convirtió en uno de esos modelos que la gente recomienda casi automáticamente cuando alguien pregunta por espacio, comodidad y valor por el dinero.

Ahora, la marca surcoreana quiere subir aún más la apuesta con la llegada del Telluride híbrido 2027.

La gran novedad no pasa únicamente por el rediseño o la tecnología a bordo. El cambio más importante está bajo el capó ya que por primera vez, el SUV grande suma una variante híbrida que busca equilibrar potencia, eficiencia y autonomía para quienes pasan muchas horas en carretera o viajan con toda la familia.

Y lo más esperado finalmente llegó: Kia confirmó cuánto costará esta nueva versión en Estados Unidos.

Precios del Kia Telluride híbrido 2027

El nuevo Kia Telluride HEV 2027 aterriza con seis configuraciones distintas, cubriendo desde versiones bien equipadas hasta opciones claramente orientadas al lujo.

La gama híbrida comienza en $46,490 dólares y alcanza los $57,590 dólares en su versión más completa. Así queda la estructura oficial de precios (sin incluir costos de destino):

Kia Telluride HEV EX FWD: $46,490 dólares.

Kia Telluride HEV EX AWD: $48,490 dólares.

Kia Telluride HEV SX FWD: $51,490 dólares.

Kia Telluride HEV X-Line SX AWD: $54,490 dólares.

Kia Telluride HEV SX-Prestige AWD: $56,590 dólares.

Kia Telluride HEV X-Line SX-Prestige AWD: $57,590 dólares.

Para quienes buscan una alternativa más accesible, la versión a gasolina arranca en $39,190 dólares, lo que marca una diferencia cercana a $7,300 dólares frente al híbrido de entrada.

Más eficiencia sin sacrificar potencia

Uno de los puntos fuertes del Telluride 2027 es que Kia no quiso convertir el sistema híbrido en una opción únicamente enfocada al ahorro. El objetivo fue mantener el carácter robusto del modelo.

El sistema HEV combina un motor turbo de cuatro cilindros y 2.5 litros con dos motores eléctricos alimentados por una batería de iones de litio de 1.65 kWh. El resultado es una potencia total de 329 caballos de fuerza y 339 lb-pie de torque.

Gracias a esta configuración, el SUV puede alcanzar una autonomía aproximada de hasta 637 millas dependiendo de la versión elegida, una cifra pensada claramente para viajes largos sin preocuparse constantemente por repostar.

También mejora la capacidad práctica porque el híbrido puede remolcar hasta 4,500 libras, mientras que el Telluride a gasolina mantiene un máximo de 5,000 libras. La suspensión trasera autonivelante disponible ayuda a mantener estabilidad incluso cuando el vehículo viaja completamente cargado.

Más grande y más cómodo para todos

El rediseño del modelo 2027 también se traduce en mayores dimensiones. El Telluride ahora ofrece una distancia entre ejes de 116.9 pulgadas y una longitud total de 199.2 pulgadas, lo que se traduce directamente en más espacio para pasajeros.

La segunda y tercera fila ganan comodidad real, algo clave en un SUV pensado para familias numerosas. Con los asientos abatidos, la capacidad de carga alcanza hasta 86.9 pies cúbicos.

El enfoque interior apunta claramente al confort. Entre los elementos disponibles destacan asientos delanteros de relajación con reposapiés eléctricos, sistema Ergo Motion con función de masaje y butacas tipo capitán ventiladas en la segunda fila.

A esto se suman dos cargadores inalámbricos, múltiples puertos USB-C distribuidos en las tres filas y un paquete de seguridad que incluye 10 airbags, incluso uno central delantero.

Tecnología y seguridad más avanzadas

Kia también reforzó el apartado tecnológico con una nueva generación de asistencias a la conducción. El paquete ADAS incorpora asistencia en carretera, mantenimiento activo de carril, prevención de colisiones frontales, monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado.

Uno de los sistemas más interesantes es el Rear Occupant Alert con radar interior, capaz de enviar notificaciones al smartphone si detecta movimiento en las plazas traseras después de apagar el vehículo.

Otro detalle estratégico es que el Telluride 2027 continuará ensamblándose en West Point, Georgia. Esta producción local ayuda a mantener precios competitivos dentro del mercado estadounidense y afianza su posicionamiento como un SUV grande con sello “Made in USA”.

