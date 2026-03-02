Leyes de manejo más absurdas que siguen vigentes en EE.UU.

Viajar por carretera en Estados Unidos suele asociarse con libertad, autopistas interminables y paisajes que cambian cada pocos kilómetros. Sin embargo, detrás de esa imagen clásica del road trip americano existe algo mucho menos conocido: un catálogo de leyes de tránsito tan extrañas que parecen inventadas para una comedia.

Lee también: Grok AI: la jugada maestra de Tesla dentro de California

Lo curioso es que muchas de estas normas no son bromas ni mitos urbanos. Varias siguen escritas en códigos estatales o municipales, aunque rara vez se apliquen. Algunas nacieron para resolver problemas muy concretos de otra época; otras simplemente reflejan costumbres sociales que hoy resultan difíciles de entender.

Puedes leer: El auto que más desean los estadounidenses de mediana edad

El resultado es una colección de reglas que convierten la conducción en Estados Unidos en una experiencia legalmente impredecible.

Prohibiciones que parecen obvias, pero tuvieron que escribirse

Hay leyes cuya sola existencia genera una pregunta inevitable: ¿Qué tuvo que pasar para que alguien decidiera aprobarlas?

En Alabama, por ejemplo, está explícitamente prohibido conducir con los ojos vendados. Sí, aunque parezca sentido común absoluto, el estado consideró necesario dejarlo por escrito.

Algo similar ocurre en Illinois, donde no está permitido llevar objetos colgando del espejo retrovisor, incluidos ambientadores. La razón oficial apunta a evitar distracciones visuales y garantizar un campo de visión limpio mientras se conduce.

El Hyundai IONIQ 6 N-Line. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

En Hawái, el enfoque es más práctico: cualquier vehículo sin guardabarros que salpique agua a peatones puede recibir una multa. Una norma pensada para evitar que caminar bajo la lluvia termine convirtiéndose en una ducha involuntaria.

Animales, autos y situaciones difíciles de imaginar

Si algo demuestra la legislación estadounidense es que la realidad supera fácilmente la ficción.

En Alaska, está prohibido transportar un perro amarrado al techo del vehículo, una medida creada para proteger a las mascotas durante los desplazamientos largos.

Los Prius HEV 2023. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Florida lleva el concepto aún más lejos: si alguien decide atar un elefante, una cabra o incluso un caimán a un parquímetro, debe pagar el estacionamiento correspondiente. Puede sonar absurdo, pero refleja la convivencia habitual con fauna exótica en ciertas zonas del estado.

Massachusetts tampoco se queda atrás. Allí es ilegal conducir con un gorila sentado en el asiento trasero. No hay demasiadas explicaciones oficiales, aunque todo apunta a incidentes reales ocurridos décadas atrás.

Y Minnesota probablemente se lleva uno de los premios mayores: cruzar la frontera estatal con un pato sobre la cabeza está prohibido.

Llega otra opción, la del Tesla Model Y AWD. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Bocinas, ropa y comportamientos inesperados

Algunas leyes parecen directamente sacadas de otra época.

En Arkansas, tocar la bocina después de las 9 p.m. cerca de tiendas que vendan sándwiches o bebidas frías constituye una infracción. El origen exacto se perdió con el tiempo, pero se cree que buscaba reducir el ruido nocturno en zonas comerciales.

Georgia introduce una distinción peculiar: escupir desde un automóvil o autobús es ilegal, pero hacerlo desde un camión sí está permitido.

Kentucky aporta una de las regulaciones más llamativas. Una mujer puede conducir en traje de baño únicamente si lleva un objeto de defensa personal o está escoltada por dos policías. Una norma claramente ligada a estándares sociales del pasado.

Mientras tanto, en Maryland, maldecir en voz alta mientras se conduce puede considerarse una infracción por comportamiento inapropiado en la vía pública.

Chevrolet Onix. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

Restricciones que aún afectan la compra de autos

No todas las leyes extrañas tienen que ver con animales o conductas curiosas. Algunas impactan directamente en la industria automotriz.

En Indiana y Maine, la venta de automóviles está prohibida los domingos, salvo permisos especiales vinculados a eventos concretos. Estas normas tienen raíces religiosas y laborales que buscaban garantizar el descanso dominical.

Luisiana añade otro detalle llamativo: tras comprar un vehículo nuevo, el propietario no puede llevárselo a casa el mismo día. El auto debe permanecer una noche en el concesionario antes de su entrega oficial.

Incluso en Denver, Colorado, existe una antigua regulación que prohíbe circular con automóviles negros los domingos, aunque prácticamente no se aplique hoy.

El Mazda Miata NE será manual. Crédito: Mazda. Crédito: Cortesía

Cuando la historia explica lo inexplicable

Muchas de estas reglas sobreviven simplemente porque eliminarlas nunca fue una prioridad legislativa. Cambian las ciudades, evolucionan los autos y avanzan las tecnologías, pero ciertos textos legales permanecen intactos como cápsulas del tiempo.

Por eso, si estás pensando en recorrer Estados Unidos por carretera, quizá no baste con revisar límites de velocidad o normas básicas. Nunca sabes si una ley olvidada podría convertir una situación cotidiana en una infracción inesperada.

Seguir leyendo:

Tips para apagar la alarma del auto sin usar el control

Extraño caso: han pasado 5 años y ahora cuesta el doble

Hay calidad: los autos más confiables tras 3 años de uso