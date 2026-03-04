Detallazo: la Chevy Silverado rescata la clásica Regular Cab

Mientras muchas pickups actuales se acercan cada vez más al concepto de SUV familiar, todavía existe un grupo de usuarios que pide exactamente lo contrario. Menos lujo, menos pantallas y más espacio útil para trabajar. Chevrolet parece haber escuchado ese mensaje con claridad.

Las últimas imágenes captadas durante pruebas en carretera confirman que la próxima generación de la Chevrolet Silverado 2027 conservará una variante que muchos daban por perdida. La configuración Regular Cab, con dos puertas y enfoque práctico, seguirá formando parte del catálogo cuando llegue el nuevo modelo.

La decisión resulta llamativa en un mercado donde predominan las cabinas dobles. Sin embargo, para contratistas, flotas empresariales y trabajadores independientes, esta silueta continúa siendo una herramienta difícil de reemplazar.

Una pickup pensada para trabajar, no para presumir

El prototipo detectado corresponde a la versión Work Truck, conocida dentro de la gama como WT. A pesar del camuflaje, queda claro que Chevrolet mantiene la fórmula tradicional que prioriza resistencia antes que apariencia.

La carrocería muestra una caja de carga cercana a las 6.6 pies, equivalente a 79.44 pulgadas, una medida ideal para transportar herramientas, materiales o maquinaria ligera sin aumentar demasiado el tamaño total del vehículo.

La ya histórica Chevrolet Silverado EV. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

Esa proporción permite moverse con mayor facilidad en calles estrechas, zonas industriales o espacios de obra donde cada maniobra cuenta.

En el frente se aprecia una evolución estética respecto al modelo actual. El diseño adopta líneas más limpias y modernas, dejando atrás algunos elementos visuales del pasado, aunque conserva la identidad robusta característica de la familia Silverado.

Incluso la versión más básica incorporaría luces diurnas LED inspiradas en variantes superiores, algo que demuestra cómo la tecnología comienza a democratizarse dentro del segmento.

¿Por qué la Regular Cab sigue teniendo sentido?

La desaparición progresiva de las pickups de dos puertas parecía inevitable hace algunos años. Sin embargo, la realidad del trabajo diario cuenta otra historia.

Una cabina más corta significa menos peso, mejor radio de giro y mayor eficiencia operativa. Para muchos usuarios, el espacio trasero adicional simplemente no es necesario cuando la prioridad está en la capacidad de carga y la durabilidad mecánica.

La actual Chevrolet Silverado 1500 WT ofrece motores turbo de cuatro cilindros con 310 caballos de fuerza y un V8 de 355 caballos, ambos asociados a una transmisión automática de ocho velocidades. Aunque Chevrolet todavía no confirma cifras oficiales para la generación 2027, todo apunta a mejoras enfocadas en eficiencia sin sacrificar potencia.

La Silverado EV Trail Boss 2026. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

Plataforma renovada y mayor resistencia

La futura Silverado utilizaría una evolución de la arquitectura T1, conocida internamente como T1-2. Esta actualización buscaría mejorar la estabilidad en carretera y aumentar las capacidades de remolque, aspectos fundamentales para quienes utilizan la pickup como herramienta diaria.

El interior también recibiría ajustes importantes orientados al uso intensivo. Materiales fáciles de limpiar, superficies resistentes y asientos de vinil seguirían presentes en la versión WT, manteniendo ese carácter funcional que distingue a las variantes laborales.

La opción de caja larga, cercana a 98.18 pulgadas, continuaría disponible para clientes que requieren mayor volumen de carga, especialmente en sectores de construcción o logística.

Según las proyecciones actuales, Chevrolet presentará oficialmente la Silverado 2027 durante la segunda mitad de 2026. Su llegada a concesionarios podría concretarse en los primeros meses de 2027, con la Work Truck Regular Cab entre las primeras configuraciones disponibles.

