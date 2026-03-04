Esta marca china promete 400 km de carga en solo 5 minutos

La conversación sobre autos eléctricos suele girar alrededor de una misma preocupación. Cuánto se puede recorrer antes de buscar un cargador y cuánto tiempo habrá que esperar conectado. BYD cree tener la respuesta definitiva y está lista para llevar esa discusión a otro nivel.

El gigante chino, que hoy lidera las ventas globales de vehículos electrificados, prepara una ofensiva tecnológica que busca cambiar la percepción del coche eléctrico tal como la conocemos. Sus próximos modelos insignia prometen cifras que hasta hace poco parecían imposibles incluso para prototipos experimentales.

Entre ellos destaca el futuro BYD Seal 08, acompañado por el SUV BYD Sealion 08, dos propuestas que servirán como vitrina tecnológica para la nueva etapa de la marca.

Más de 1,000 kilómetros sin detenerse

Las filtraciones provenientes de China anticipan que el Sealion 08 superará los 1,000 km de autonomía completamente eléctrica. La cifra representa casi el doble de lo que ofrecen muchos modelos actuales del mercado internacional.

El salto sería posible gracias a la evolución de la conocida batería Blade, ahora en su versión 2.0. Este sistema permitiría integrar paquetes energéticos cercanos a los 150 kWh, aumentando la densidad energética sin comprometer seguridad ni durabilidad.

Una referencia clara aparece en el Yangwang U7, modelo de lujo perteneciente al ecosistema de BYD que ya homologa 1,006 km bajo el ciclo chino. Todo indica que la tecnología utilizada allí será la base para los nuevos buques insignia globales.

Además del aumento en autonomía, el tamaño del vehículo también crecería. Las estimaciones hablan de una longitud cercana a los 5,04 metros, posicionándolo directamente dentro del segmento premium eléctrico.

Cargar casi como repostar combustible

El verdadero golpe sobre la mesa llega con el sistema de carga rápida que BYD denomina Megawatt Flash Charging 2.0. Esta arquitectura eléctrica de 800 voltios permitiría potencias de hasta 1,500 kW.

Traducido a la vida real, la marca asegura que será posible recuperar alrededor de 400 km de autonomía en apenas cinco minutos de conexión. Una cifra que reduce drásticamente uno de los mayores obstáculos para la adopción masiva del vehículo eléctrico.

Para respaldar esta tecnología, BYD ya trabaja en una red propia de carga ultrarrápida dentro de China, con el objetivo de alcanzar 15,000 estaciones activas antes de finalizar 2026.

La estrategia no se limita a modelos exclusivos. La compañía planea trasladar estas soluciones a vehículos de precio medio en el futuro, buscando que la carga ultrarrápida deje de ser un privilegio reservado a gamas altas.

Tecnología pensada para autos grandes

El Sealion 08 también incorporaría dirección en las ruedas traseras para mejorar la maniobrabilidad pese a sus dimensiones, además de sistemas avanzados de suspensión activa orientados al confort y la estabilidad en carretera.

Estas soluciones apuntan directamente a competir con nuevas propuestas tecnológicas surgidas en China, como el Xiaomi SU7, reflejando cómo el mercado eléctrico se ha convertido en un terreno de innovación acelerada.

En su mercado local, el precio estimado rondaría los $31,500 dólares tras la conversión aproximada desde yuanes. Si finalmente llega a Europa o América, esa cifra podría incrementarse considerablemente debido a impuestos y adaptación normativa.

