Marca líder indiscutible en ahorro de combustible en EE.UU.

Elegir auto hoy ya no pasa únicamente por diseño, potencia o tecnología. Para millones de conductores estadounidenses, la verdadera pregunta aparece cada vez que visitan una gasolinera y es cuánto consume realmente el vehículo que manejan todos los días. Y en ese terreno, hay un fabricante que acaba de sacar ventaja clara frente a toda la industria.

El último informe publicado por la Environmental Protection Agency (EPA) dejó un dato contundente: Honda Motor Co. es actualmente la marca con mejor promedio de ahorro de combustible entre los fabricantes de línea completa en Estados Unidos.

El estudio, incluido dentro del Automotive Trends Report 2025, analizó vehículos correspondientes al año modelo 2024 y evaluó el rendimiento global de cada fabricante en condiciones reales de uso. El resultado confirma algo que Honda viene trabajando silenciosamente desde hace tiempo: eficiencia constante sin abandonar motores tradicionales.

La eficiencia como estrategia, no como moda

Según el informe, Honda alcanzó un promedio de flota de 31,0 millas por galón, superando ampliamente el promedio general de la industria, situado en 27,2 mpg. La diferencia puede parecer pequeña sobre el papel, pero adquiere enorme relevancia cuando se multiplica por millones de autos circulando diariamente.

El liderazgo no llega por casualidad. La marca japonesa apostó por una electrificación progresiva basada principalmente en sistemas híbridos, evitando depender exclusivamente de vehículos eléctricos puros.

Ese enfoque permitió ofrecer eficiencia sin obligar al usuario a modificar hábitos de carga o infraestructura, algo especialmente valorado fuera de las grandes ciudades estadounidenses.

Los híbridos que explican el éxito

Gran parte del resultado se explica por el buen desempeño comercial de modelos como el Honda CR-V Hybrid, el Honda Accord Hybrid y el Honda Civic Hybrid.

Estos vehículos lograron combinar consumos contenidos con autonomía amplia, convirtiéndose en opciones atractivas tanto para conductores urbanos como para quienes recorren largas distancias.

El crecimiento fue especialmente fuerte en estados como California, Washington y Colorado, donde la eficiencia energética y las bajas emisiones se han convertido en factores decisivos de compra.

De hecho, Honda superó por primera vez las 400,000 unidades electrificadas vendidas en Estados Unidos durante 2025, marcando su tercer récord anual consecutivo.

La carga de un vehículo Honda. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Asia domina el ranking de consumo

El informe también indica que las marcas asiáticas continúan liderando la eficiencia energética global. Tras Honda aparecen Hyundai Motor Company con 29,8 mpg y Kia Corporation con 29,2 mpg.

Muy cerca se ubican fabricantes como Toyota Motor Corporation, Subaru Corporation, Nissan Motor Co. y BMW, todos rondando las 29 mpg de promedio.

El contraste aparece al observar a los fabricantes estadounidenses. Marcas pertenecientes a General Motors, Ford Motor Company y Stellantis quedaron por debajo del promedio industrial, con cifras situadas entre 22 y 23 mpg.

El panorama sugiere que Honda encontró un equilibrio difícil de lograr mejorando eficiencia sin sacrificar autonomía ni accesibilidad para el usuario promedio.

