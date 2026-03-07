Ojo: cambiar el parabrisas puede afectar los sistemas ADAS

Muchos conductores creen que sustituir un parabrisas roto marca el final del problema. Sales del taller con vidrio nuevo y la sensación de que todo volvió a la normalidad. Sin embargo, en los autos actuales, ese cambio puede alterar algo mucho más importante que la visibilidad.

Hoy buena parte de la seguridad depende de cámaras y sensores que observan constantemente el entorno. Frenado automático, alerta de colisión o mantenimiento de carril funcionan gracias a un sistema extremadamente preciso que necesita referencias exactas para interpretar lo que ocurre delante del vehículo.

Ahí aparece un detalle que suele pasar desapercibido. Cuando se reemplaza el parabrisas, la cámara frontal que controla los sistemas ADAS puede perder su alineación original y comenzar a enviar información incorrecta.

La cámara que controla la seguridad moderna

Los sistemas ADAS, conocidos como asistencias avanzadas a la conducción, utilizan una cámara instalada detrás del parabrisas para analizar líneas de carril, distancia con otros vehículos y posibles obstáculos.

Esa cámara se calibra en fábrica con una precisión milimétrica. Incluso pequeñas variaciones en la posición del vidrio o en el ángulo de instalación pueden modificar la lectura del entorno.

El resultado no siempre es evidente para el conductor. El vehículo puede frenar antes de tiempo, detectar carriles inexistentes o reaccionar tarde ante un riesgo real. Por esa razón, la recalibración después de cualquier sustitución del parabrisas no es opcional, sino parte esencial del proceso.

Una calibración correcta restablece la comunicación entre sensores, software y sistemas electrónicos, permitiendo que las asistencias funcionen tal como fueron diseñadas.

¿Qué ocurre si no se recalibra?

Ignorar este procedimiento puede afectar directamente la seguridad activa del automóvil. Los ADAS toman decisiones basadas en datos visuales y cualquier desviación altera su comportamiento.

Además del riesgo en carretera, también pueden aparecer advertencias constantes en el panel de instrumentos o desactivaciones automáticas de funciones de asistencia. Algunos vehículos incluso limitan ciertos sistemas hasta completar la calibración correspondiente.

El proceso puede realizarse de dos formas. Existe una calibración estática realizada dentro del taller mediante equipos especializados y otra dinámica que requiere conducir el vehículo bajo condiciones específicas para que el sistema ajuste sus parámetros.

¿Dónde realizar la recalibración correctamente?

En Estados Unidos, empresas especializadas como Safelite AutoGlass ofrecen servicios completos que incluyen reemplazo del vidrio y recalibración ADAS siguiendo las especificaciones del fabricante.

Otra alternativa es Auto Glass America, enfocada en alineación de cámaras y sensores mediante equipos de diagnóstico avanzados. Estos centros trabajan con técnicos certificados capaces de realizar ajustes tanto estáticos como dinámicos.

También es posible acudir a concesionarios oficiales o talleres autorizados de cada marca, especialmente cuando el vehículo incorpora sistemas de asistencia más complejos o recientes.

El costo del servicio suele variar según el modelo y la tecnología instalada, con precios que normalmente oscilan entre $250 dólares y $600 dólares cuando no está cubierto por el seguro.

Lo que debes revisar antes de elegir un taller

No todos los talleres cuentan con el equipamiento necesario para este tipo de trabajo. Conviene verificar que el personal esté certificado y que utilice herramientas compatibles con el fabricante del vehículo.

Otro punto importante es confirmar si la póliza de seguro incluye la recalibración dentro del reemplazo del parabrisas, algo cada vez más común en coberturas integrales.

También resulta clave que el taller mantenga actualizado su software de diagnóstico. Los sistemas ADAS evolucionan constantemente y requieren versiones recientes para garantizar mediciones precisas.

