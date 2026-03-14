Apodos más curiosos que los estadounidenses dan a sus autos

Hay personas que simplemente manejan su auto. Otras establecen una relación mucho más cercana con él. Tanto que terminan poniéndole nombre, como si se tratara de una mascota o de un viejo amigo que siempre está listo para acompañar en la carretera.

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En Estados Unidos esta costumbre es más común de lo que muchos imaginan. Un estudio reciente realizado por Talker Research revela que aproximadamente uno de cada tres conductores ha bautizado su vehículo con algún apodo particular. Y la lista de nombres es tan variada como curiosa.

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Algunos optan por nombres divertidos, otros prefieren algo épico o incluso un apodo que refleja el carácter del coche. En cualquier caso, la idea es la misma. Convertir al vehículo en algo más personal que un simple medio de transporte.

Cuando el auto se vuelve parte de la vida

La relación emocional con un auto puede ser más profunda de lo que parece. Según el psicólogo Vincent Miles, conducir representa para muchas personas un símbolo de independencia y crecimiento personal.

El 2009 Toyota FJ Cruiser. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

La primera licencia de conducir, el primer auto comprado con esfuerzo o los viajes memorables por carretera terminan creando recuerdos ligados al vehículo. Miles lo explica con claridad cuando afirma que los conductores suelen proyectar parte de su personalidad en el auto que manejan.

A eso se suma el tiempo que muchos pasan detrás del volante. Entre desplazamientos diarios, viajes largos y tareas cotidianas, el coche termina acompañando cientos de horas de la vida de su dueño.

Por eso no sorprende que algunos conductores le asignen un nombre que refleje su carácter. Apodos como Saltacharcos, Caracol o incluso Caca Rodante muestran una mezcla de humor, cariño y cierta dosis de autocrítica.

Influencia del cine, la televisión y la cultura popular

La cultura pop también tiene mucho que ver con esta tendencia. Muchos nombres nacen directamente de películas, series o personajes famosos.

Algunos conductores llaman a su auto Batimóvil, en clara referencia al icónico vehículo de Batman. Otros prefieren algo más galáctico y optan por El Halcón Milenario, inspirado en la famosa nave de Star Wars.

Incluso aparecen nombres tomados de la animación, como Chimuelo, el dragón de la saga Cómo entrenar a tu dragón. Estos apodos convierten cada viaje cotidiano en algo un poco más divertido.

Probamos el Hyundai Palisade 2026. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

También hay quienes prefieren nombres que transmiten potencia o presencia. Bestia o Bestia Feroz suelen aparecer entre los favoritos de quienes manejan vehículos grandes o deportivos.

En el extremo opuesto están los apodos más humorísticos. Gallina Fiestera, Ganso Azul o Tortuga suelen surgir cuando el conductor se toma con humor las limitaciones de su propio auto.

Las generaciones también marcan diferencias

El estudio de Talker Research muestra que esta costumbre varía según la edad. Los Millennials y la generación X son quienes más suelen poner nombres a sus autos, con porcentajes que superan el 40%.

Entre los baby boomers la práctica es menos común. Solo cerca del 31% reconoce haber bautizado su vehículo.

El caso de la generación Z resulta todavía más curioso. Aproximadamente el 26% de los jóvenes cree que los autos pueden tener sentimientos, una idea que refleja una relación más emocional con los objetos cotidianos.

El Ford Mustang 2026 body FX. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Los nombres más originales que aparecen en la lista

Entre los apodos más llamativos aparecen nombres como Grocery Getter, que podría traducirse como El Recadero. Es un nombre perfecto para el típico auto familiar que se usa para ir al supermercado y resolver los recados del día.

Otro favorito es Bala de Plata, una referencia que evoca velocidad y estilo. También aparecen nombres más relajados como Silbido Playero, ideal para un coche asociado a viajes cerca del mar.

No falta tampoco Máquina Verde, un nombre que suele surgir cuando el color del vehículo se convierte en parte de su personalidad.

Al final, bautizar un auto dice mucho sobre su dueño. Cada nombre encierra una historia personal, una broma interna o un recuerdo especial.

Así que la próxima vez que escuches a alguien hablar de su coche como si fuera “Caracol” o “Llama Vieja”, probablemente no sea una simple ocurrencia. Lo más seguro es que detrás de ese apodo haya muchas horas de carretera y un vínculo que va más allá de cuatro ruedas y un motor.

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