Tesla, sus supercargadores y un récord que lo cambia todo

Hablar de autos eléctricos casi siempre termina en la misma discusión. Muchos conductores no cuestionan la tecnología ni el rendimiento de estos vehículos, pero sí el lugar donde cargarlos y cuánto tiempo tomará hacerlo. Esa preocupación sigue apareciendo cada vez que alguien considera dar el salto a la movilidad eléctrica.

Mientras el debate continúa entre gobiernos, empresas energéticas y fabricantes, Tesla ha optado por una estrategia distinta. La compañía estadounidense sigue ampliando su propia infraestructura de carga rápida, una red que crece a buen ritmo y que acaba de alcanzar un nuevo hito.

La firma ya superó los 1,000 puntos de recarga dentro de su red de Superchargers en España. Esta cifra no solo representa un avance importante para la marca, también beneficia a muchos conductores de autos eléctricos que hoy pueden utilizar estos cargadores gracias a la apertura progresiva de la red a otros fabricantes.

Una estación que marca el punto número 1,000

El cargador que permitió alcanzar este número simbólico se inauguró en Villagonzalo Pedernales, una localidad situada en la provincia de Burgos. La nueva estación forma parte de las instalaciones más completas que Tesla ha desarrollado hasta ahora en el país.

El recinto cuenta con 20 supercargadores de última generación V4. Cada uno de estos equipos puede ofrecer una potencia máxima de hasta 250 kW, una cifra que permite recuperar energía en tiempos bastante reducidos si se compara con los cargadores convencionales.

Esta capacidad incluso supera lo que muchos autos eléctricos actuales pueden aceptar, lo que significa que la infraestructura ya está preparada para futuros modelos con mayores velocidades de carga.

El sitio también incorpora varios servicios pensados para que la parada sea más cómoda para los conductores. Los usuarios pueden encontrar una zona de descanso tipo lounge, baños y opciones de restauración mientras el vehículo recupera energía.

Una red que no deja de crecer

El nuevo punto de recarga es parte de una expansión constante que Tesla viene desarrollando en España. Con esta estación y otras inauguradas recientemente, la red ya alcanza un total de 96 estaciones y 1,046 postes de carga repartidos por distintas regiones.

El año 2025 tuvo un papel importante en este crecimiento. Durante ese período la compañía abrió 12 nuevas estaciones con 116 postes adicionales dentro de su red de Superchargers.

A esto se sumó la ampliación de 23 estaciones ya existentes, donde se incorporaron 217 nuevos puntos de recarga. Todos estos equipos cuentan con potencias que llegan hasta los 250 kW.

Entre las instalaciones más llamativas que se pusieron en marcha ese año aparece el hub de carga ubicado en el complejo de Nuevos Ministerios, en el centro de Madrid. Ese punto cuenta con 18 supercargadores de alta potencia y forma parte de uno de los mayores centros de recarga pública ultrarrápida de la capital.

La expansión también incluyó nuevas estaciones en ciudades como Alicante, Girona y Valladolid. Además, Tesla realizó modernizaciones en otras instalaciones ya existentes, incluyendo algunos puntos en Mallorca.

Cargas rápidas y más autonomía en pocos minutos

La estrategia de Tesla apunta a ofrecer una red que permita recorrer largas distancias sin demasiadas preocupaciones por la batería. La compañía mantiene una media cercana a diez supercargadores por estación dentro del país.

Todas las estaciones garantizan al menos una potencia mínima de 150 kW y cerca del 91 % de los cargadores ya opera a la potencia máxima de 250 kW.

Gracias a esta capacidad, un vehículo compatible puede recuperar hasta 275 kilómetros de autonomía en aproximadamente 15 minutos en condiciones favorables.

