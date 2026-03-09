BMW despide al Alpina XB7 con una edición limitada de lujo

Hay modelos que pasan por el mercado sin demasiado ruido y otros que terminan convirtiéndose en piezas especiales para los fanáticos de la marca.

El BMW Alpina XB7 pertenece claramente a este segundo grupo. Este SUV de alto rendimiento logró hacerse un lugar entre quienes buscan lujo extremo sin renunciar a prestaciones dignas de un deportivo.

Ahora llega el momento de cerrar ese capítulo. BMW decidió poner fin a la historia del XB7 con una versión muy particular que apunta directamente a los coleccionistas y a los clientes más fieles de Alpina. Se trata del nuevo BMW Alpina XB7 2026 Manufaktur, una serie limitada que tendrá solo 120 unidades destinadas al mercado norteamericano.

El modelo no solo marca el final de este SUV dentro del catálogo de la marca. También simboliza una transición importante en la historia de Alpina, una firma que durante décadas trabajó como especialista independiente modificando autos de BMW y vendiéndolos como modelos propios.

Una despedida que celebra la historia de Alpina

El XB7 tuvo un papel especial dentro de la familia Alpina desde su llegada en 2020. Fue un vehículo que rompió una tradición muy marcada dentro de la compañía.

Históricamente, los autos de Alpina se terminaban en el taller de Buchloe, cerca de Múnich, donde la firma realizaba las modificaciones finales. Con el XB7 ocurrió algo diferente.

Debido al enorme interés del mercado estadounidense por los SUV de alto rendimiento, BMW decidió que este modelo se produjera directamente en la planta de Spartanburg, en Carolina del Sur.

Ese cambio marcó un momento histórico para la marca, ya que fue la primera vez que un Alpina se completó fuera de Alemania.

Para su despedida, el programa de personalización Manufaktur preparó una configuración exclusiva que se distingue a simple vista. El SUV estará disponible con dos nuevos colores mate llamados Alpina Green Frost y Alpina Blue Frost, tonalidades que mantienen la estética elegante que siempre caracterizó a la firma.

Detalles exteriores pensados para coleccionistas

La estética del XB7 Manufaktur busca transmitir elegancia sin perder el carácter deportivo. Todos los elementos exteriores fueron terminados en negro brillante, algo que se puede apreciar en la parrilla, los marcos de las ventanas, las salidas de escape y los emblemas.

También llaman la atención las clásicas llantas Alpina Classic forjadas de 23 pulgadas con diseño de 20 radios, una pieza que ya forma parte del ADN visual de la marca.

A lo largo de los laterales aparece el tradicional Alpina Deco-Set, una línea decorativa que recorre la carrocería y que es casi una firma visual de estos modelos.

Cada unidad incluye además pequeños detalles que refuerzan su exclusividad. En el pilar B aparece grabada con láser la inscripción Manufaktur y en la parte trasera un distintivo XB7 Manufaktur identifica esta edición especial.

El SUV también incorpora un sistema de remolque capaz de arrastrar hasta 7,500 libras, algo que demuestra que este modelo no solo apuesta al lujo sino también a la funcionalidad.

Un interior donde el lujo es protagonista

Si por fuera el XB7 ya transmite exclusividad, el habitáculo lleva esa sensación todavía más lejos. Cada unidad incorpora tapicería Full Merino Tartufo combinada con molduras de nogal natural Alpina Antracita.

Los bordados en azul y verde hacen referencia directa a los colores históricos de la marca, mientras que los reposacabezas delanteros incluyen el logo Alpina bordado como un guiño a más de cinco décadas de tradición.

Uno de los detalles más especiales es la placa plateada ubicada en la consola central. Allí se indica el número exacto de cada unidad dentro de la producción limitada con la inscripción “1 de 120”.

El equipamiento también está a la altura de un SUV de lujo. Incluye asientos tipo capitán en la segunda fila, sistema de sonido Bowers & Wilkins Diamond Surround y la transmisión Alpina Switch-Tronic de ocho velocidades con levas montadas en la columna.

Un SUV que no renuncia a la potencia

Más allá del lujo, el XB7 siempre fue un modelo pensado para ofrecer prestaciones de primer nivel. Bajo el capó se encuentra un motor V8 biturbo de 4.4 litros basado en el bloque S68 de BMW.

Este propulsor entrega 631 caballos de fuerza y 590 lb-ft de torque, cifras que permiten que el SUV acelere de 0 a 60 mph en aproximadamente 4,2 segundos.

La dinámica también fue afinada con suspensión neumática en ambos ejes, estabilización activa y dirección integral. El sistema permite modificar la altura del vehículo según la velocidad para mejorar tanto el confort como la estabilidad.

La producción de esta edición especial comenzará en septiembre de 2026 en la planta de BMW en Spartanburg. El precio inicial será de $181,550 dólares, una cifra que refleja tanto la exclusividad como el nivel de equipamiento de este SUV que ahora se despide del mercado.

