¿Cargar tu auto en menos de 10 minutos? Una empresa lo hará

Quien haya tenido o probado un auto eléctrico conoce bien la escena. El vehículo necesita energía y el reloj empieza a correr mientras el conductor espera que la batería vuelva a llenarse. Esa pausa, que puede durar bastante más de lo que muchos quisieran, es una de las barreras que todavía frena a muchos compradores.

En BYD creen haber encontrado una solución que puede cambiar esa percepción. El fabricante chino presentó una nueva generación de su conocida batería Blade que apunta directamente al punto más sensible de los vehículos eléctricos. Su gran promesa es simple de entender y muy ambiciosa. Cargar prácticamente toda la batería en menos de 10 minutos.

La compañía presentó esta innovación junto con un sistema de carga de altísima potencia que permitiría acercar la experiencia de recargar un auto eléctrico a algo tan cotidiano como llenar un tanque de combustible.

Una batería diseñada para cargar a gran velocidad

El corazón de este avance es la nueva Blade Battery 2.0, una evolución directa de la batería que la marca ya utiliza en varios de sus modelos eléctricos. En esta segunda generación se mejoraron varios aspectos clave que influyen tanto en la eficiencia como en la velocidad de carga.

Uno de los cambios más importantes es el aumento en la densidad energética, que crece alrededor de un 5% respecto a la generación anterior. En términos simples, significa que puede almacenar más energía en un espacio similar.

La batería también fue diseñada para soportar potencias de carga extremadamente altas sin sufrir un desgaste acelerado. Con el nuevo sistema Flash Charging, puede aceptar hasta 1,500 kW de potencia, una cifra muy superior a la que hoy manejan la mayoría de los cargadores rápidos del mercado.

Según BYD, esta combinación permitiría pasar del 10% al 70% de batería en apenas cinco minutos. En condiciones ideales, el salto del 10% al 97% podría completarse en unos nueve minutos.

El sistema que acelera el movimiento de los iones

Parte de esta mejora se explica por un nuevo sistema interno de transporte de iones que BYD bautizó como FlashPass. Este desarrollo optimiza los componentes clave de la batería para reducir la resistencia interna y permitir que los iones de litio circulen con mayor rapidez.

Para lograrlo se utilizaron combinaciones específicas de cátodo, ánodo y electrolito. El objetivo es que la batería pueda aceptar grandes cantidades de energía en poco tiempo sin generar un calor excesivo, uno de los principales factores que limita las velocidades de carga en muchas baterías actuales.

Además de mejorar la velocidad, el sistema también apunta a mantener la estabilidad térmica y la durabilidad a largo plazo, dos aspectos que suelen generar preocupación cuando se habla de cargas ultrarrápidas.

Incluso en condiciones complicadas, como temperaturas bajo cero, la marca asegura que el sistema mantiene un rendimiento notable. En ese escenario, la carga del 20 % al 97 % podría completarse en unos 12 minutos.

Durante la presentación de esta tecnología, el presidente de BYD, Wang Chuanfu, explicó por qué la empresa está apostando fuerte por este tipo de soluciones. “Si queremos que los consumidores adopten los vehículos eléctricos a gran escala, debemos eliminar la ansiedad por la carga”.

Más autonomía para acompañar la carga rápida

La Blade Battery 2.0 no solo busca reducir los tiempos de espera. También apunta a mejorar la autonomía del vehículo, otro de los factores que suelen influir en la decisión de compra.

Según la marca, los autos equipados con esta batería podrían alcanzar aproximadamente 400 millas con una sola carga. La combinación de mayor alcance y recargas muy rápidas es justamente la fórmula que muchos fabricantes buscan para hacer más atractivos los autos eléctricos frente a los de combustión.

La seguridad también fue un punto importante en el desarrollo. BYD asegura que la batería ofrece una mayor estabilidad térmica y una estructura más resistente, dos elementos clave para mantener la confiabilidad del sistema.

Cargadores ultrarrápidos y un primer modelo en camino

El otro componente esencial de esta estrategia es la infraestructura de carga. Los nuevos cargadores Flash Charging desarrollados por BYD están preparados para trabajar con potencias de hasta 1,500 kW.

Su diseño incorpora cables suspendidos en forma de T para evitar que toquen el suelo y facilitar su uso. Por ahora, estas estaciones se están instalando principalmente en China, aunque la compañía tiene planes de expandir esta tecnología a otros mercados.

El primer modelo que utilizará esta plataforma será el Denza Z9GT, un station wagon de alto rendimiento con enfoque premium. Este vehículo forma parte de la marca Denza, una firma asociada a BYD que apunta al segmento más exclusivo del mercado.

El modelo ya se comercializa en China y también llegó a algunos países europeos. Aunque por ahora parece difícil ver esta tecnología en el corto plazo en Estados Unidos, el avance podría marcar el camino para que otros fabricantes desarrollen soluciones similares en los próximos años.

