Más fuerte que Toyota y apuesta por baterías espaciales

La carrera por mejorar los autos eléctricos no solo se libra en el diseño o en el rendimiento de los motores. El verdadero desafío está en las baterías. Ahí es donde se decide cuánta autonomía puede ofrecer un vehículo y cuánto tiempo tarda en volver a la carretera después de una recarga.

Por eso los fabricantes llevan años buscando una tecnología que cambie las reglas del juego. Las baterías de estado sólido aparecen como la gran promesa dentro de esa búsqueda, una solución que podría transformar por completo el uso cotidiano de los autos eléctricos.

En medio de esa competencia tecnológica, Suzuki acaba de dar un movimiento inesperado. El fabricante japonés firmó un acuerdo para adquirir la división de baterías de estado sólido de la empresa Kanadevia Corp, una compañía que ya ha puesto a prueba esta tecnología en condiciones muy particulares, incluso fuera de la Tierra.

Baterías que fueron probadas en el espacio

Kanadevia no es una firma cualquiera dentro del mundo de la investigación energética. La empresa ha trabajado durante años en el desarrollo de baterías capaces de soportar condiciones extremas, algo que despertó el interés de la agencia espacial japonesa.

En 2022 se concretó una colaboración entre ambas organizaciones que llevó estas baterías hasta la Estación Espacial Internacional. Allí fueron sometidas a pruebas en un entorno muy distinto al de la superficie terrestre.

El Suzuki eVitara no será cualquier modelo.

Las pruebas buscaban comprobar su funcionamiento en situaciones de temperatura extrema. Según la propia compañía, su tecnología puede operar sin problemas dentro de un rango que va desde -40 grados hasta 120 grados centígrados.

Los resultados fueron positivos y demostraron que el sistema podía mantenerse estable incluso en condiciones que serían imposibles para muchas baterías convencionales.

Una tecnología que podría cambiar el mercado eléctrico

El interés de los fabricantes por las baterías de estado sólido no es casual. Este tipo de tecnología promete varias ventajas frente a las baterías actuales basadas en electrolitos líquidos.

Entre los beneficios más mencionados aparece una mayor densidad energética, lo que permitiría recorrer distancias mucho mayores con una sola carga. También se habla de tiempos de recarga mucho más rápidos y de una seguridad superior.



Toyota ha sido uno de los fabricantes que más ha hablado públicamente sobre este tipo de baterías. La marca japonesa incluso mencionó la posibilidad de ofrecer autos eléctricos con hasta 1,200 kilómetros de autonomía y tiempos de recarga cercanos a los 10 minutos.

Sin embargo, el acuerdo entre Suzuki y Kanadevia podría acelerar ese calendario. La operación permitiría que Suzuki tenga acceso a esta tecnología a partir del 1 de julio, cuando se espera que finalice la transacción anunciada entre ambas compañías.

El futuro eléctrico de Suzuki

Aunque Suzuki todavía no ha detallado todas las aplicaciones de esta nueva tecnología, el movimiento deja claro que la marca quiere reforzar su presencia en el mercado eléctrico.



El modelo que podría abrir ese camino es el nuevo Suzuki e Vitara, el primer SUV completamente eléctrico del fabricante. Este vehículo está pensado como la base de la estrategia eléctrica de la compañía en varios mercados.

El e Vitara tiene una carrocería de 4,27 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,7 metros. Además, estará disponible con motores que alcanzan hasta 184 caballos de fuerza y con configuraciones de tracción 4×2 o 4×4.

El modelo incorpora dos baterías de tecnología LFP que le permiten alcanzar hasta 426 kilómetros de autonomía en su versión actual. Su maletero ofrece una capacidad de 310 litros, una cifra adecuada para un SUV compacto pensado para el uso diario.

El lanzamiento comercial de este vehículo tendrá un precio inicial de $30,900 dólares aproximadamente en algunos mercados europeos.

