Colgar un aromatizante podría darte problemas en Arizona

Muchos conductores tienen pequeñas costumbres dentro del auto que parecen totalmente inofensivas. Uno de los ejemplos más comunes es el clásico aromatizante colgando del espejo retrovisor, ese que suele tener forma de pino o cualquier otro diseño. El problema es que en algunos lugares de Estados Unidos ese simple detalle puede llamar la atención de la policía.

Lee también: ¡Brutal! Un Toyota Corolla de los 80 conquista la Mint 400

Eso es precisamente lo que ocurre en Arizona. En este estado la legislación de tránsito establece que cualquier objeto suspendido del espejo retrovisor que afecte la visibilidad del conductor puede considerarse una infracción.

Puedes leer: Recall masivo de Ford por fallas en cámara de reversa

La regla sorprende a más de uno, sobre todo a turistas o a quienes manejan ocasionalmente por la zona. Para muchos es solo un accesorio decorativo o una manera rápida de mantener el auto con buen olor. Sin embargo, para las autoridades podría convertirse en un motivo válido para detener un vehículo.

Una regla clara sobre objetos colgantes

La normativa estatal no se limita a los aromatizantes. La ley señala que cualquier elemento suspendido del retrovisor que interfiera con la visibilidad frontal o lateral del conductor puede ser motivo de sanción.

Eso incluye rosarios, adornos, dados de peluche o cualquier objeto que quede colgando frente al parabrisas. La lógica detrás de la norma es sencilla. Las autoridades buscan evitar cualquier elemento que pueda bloquear la visión o distraer al conductor mientras circula.

El interior del Toyota Corolla FX 2025. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

El Departamento de Transporte de Arizona respalda esta interpretación. El objetivo es reducir riesgos en carretera y mantener el campo visual del conductor completamente libre.

En la práctica la aplicación de la norma depende del criterio de los agentes. Si un oficial considera que un objeto afecta la visibilidad, tiene la facultad de detener el vehículo.

La policía puede intervenir incluso por un detalle pequeño

El Departamento de Policía de Glendale ha recordado en varias ocasiones que esta norma sigue vigente y puede aplicarse en cualquier momento. El sargento Bryan Hoskin explicó a medios locales que incluso un objeto pequeño podría justificar una parada de tránsito si el agente cree que representa una obstrucción.

La aplicación de la regla ha llamado la atención recientemente porque muchos conductores desconocían su existencia. En especial algunos miembros de la comunidad hispana utilizan rosarios u otros colgantes por tradición cultural, sin imaginar que eso podría causar problemas en la carretera.

En la mayoría de los casos el encuentro con la policía termina siendo breve. El conductor recibe una advertencia o una citación leve y el asunto suele resolverse retirando el objeto en ese mismo momento.

El interior del Mazda CX-6e. Crédito: Mazda. Crédito: Cortesía

¿Qué pasa si te detienen por un aromatizante?

La buena noticia es que esta infracción se considera menor. Generalmente no implica puntos en la licencia de conducir ni afecta el historial de manejo a largo plazo.

Las sanciones suelen limitarse a una advertencia o a una multa relativamente baja, dependiendo de la ciudad o condado donde ocurra la infracción. También existe la posibilidad de que el conductor deba demostrar posteriormente que retiró el objeto.

El problema aparece cuando alguien decide ignorar la detención o no cumplir con la citación. En ese caso la situación puede complicarse con multas adicionales o trámites legales innecesarios.

La razón detrás de la norma

Las autoridades sostienen que la visibilidad total es clave para una conducción segura. Incluso un objeto pequeño puede moverse mientras el auto está en marcha y atraer la atención del conductor durante algunos segundos.

Estudios sobre seguridad vial en Estados Unidos han señalado que los objetos colgantes pueden distraer entre el 10% y el 15% del tiempo de conducción. Esa pequeña fracción puede marcar la diferencia en situaciones que requieren una reacción rápida.

Arizona aplica esta política como parte de una estrategia más amplia para reducir accidentes. Otros estados como California y Texas tienen regulaciones similares relacionadas con adhesivos, decoraciones o cualquier elemento que interfiera con la visibilidad del conductor.

Interior del Hyundai IONIQ 6 N-Line. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Alternativas simples para evitar problemas

Para quienes quieren mantener el interior del auto con buen aroma existen opciones mucho más discretas. Muchos conductores optan por aromatizantes que se colocan en las rejillas de ventilación, en la consola central o incluso bajo los asientos.

También hay geles, sprays o pequeñas cápsulas adhesivas diseñadas para no interferir con la visibilidad. Son soluciones prácticas que evitan cualquier discusión con un oficial de tránsito.

Si planeas conducir por Arizona, lo más recomendable es revisar el interior del vehículo antes de salir.

Seguir leyendo:

Impacta: se filtra el precio del nuevo Mustang Dark Horse SC

Funciona: 10 trucos para que la gasolina te rinda mucho más

Más fuerte que Toyota y apuesta por baterías espaciales