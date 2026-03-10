¡Brutal! Un Toyota Corolla de los 80 conquista la Mint 400

Hay proyectos que nacen en un taller y otros que empiezan en internet. El curioso Toyota Corolla conocido como AWDROLA pertenece a la segunda categoría. Lo que comenzó como una simple idea compartida en redes sociales terminó convertido en un auto capaz de enfrentarse a una de las competencias off-road más duras del planeta.

La historia gira en torno a un Corolla GT-S de 1989 que, en su estado original, no llamaba demasiado la atención. Se trataba de un modelo con tracción delantera, parte de la generación AE92, una variante que históricamente vivió a la sombra del popular AE86. Sin embargo, para Randy Wimenta ese coche representaba una oportunidad.

Wimenta trabaja en KC Hilites, una empresa especializada en iluminación para vehículos todoterreno. Al ver un render digital inspirado en los colores clásicos de competición de Toyota, imaginó algo distinto. No se trataba de restaurar el Corolla ni de convertirlo en un simple proyecto de exhibición. La idea era mucho más ambiciosa. Transformarlo en una máquina capaz de correr en el desierto.

De un Corolla olvidado a un proyecto radical

El vehículo que sirvió como base no estaba precisamente listo para una carrera. Era un Corolla blanco parcialmente desarmado que necesitaba una reconstrucción completa. Ese estado inicial permitió que el equipo lo utilizara prácticamente como un lienzo en blanco.

La clave del proyecto fue modificar el sistema de tracción. El plan consistía en pasar de tracción delantera a tracción total, un cambio que acercaba al coche al espíritu de los Corolla All-Trac que Toyota utilizó en el pasado para competencias de rally.

A partir de ahí comenzó un proceso de preparación bastante meticuloso. El auto recibió una suspensión firmada por Bilstein combinada con componentes Eibach, una configuración diseñada para soportar saltos, piedras y largas jornadas sobre terreno irregular.

Las ruedas también cambiaron por completo. El Corolla adoptó rines Raceline acompañados por neumáticos BFGoodrich KO2, un modelo conocido por su resistencia en condiciones off-road.

El conjunto se completó con un soporte para transportar ruedas de repuesto y, por supuesto, con una batería de luces auxiliares de KC Hilites pensadas para las etapas nocturnas en el desierto.

Un debut que llamó la atención en SEMA

Antes de enfrentarse a la tierra y las dunas, el AWDROLA apareció en un escenario completamente distinto. El auto se presentó en el SEMA Show, la feria automotriz más importante de Estados Unidos cuando se trata de preparaciones y proyectos personalizados.

El Corolla llamó la atención por su mezcla de nostalgia y funcionalidad. El esquema de pintura recuerda a los históricos colores de Toyota Racing, con tonos amarillos, naranjas y rojos que evocan los años dorados de la marca en competición.

El nombre AWDROLA también refleja el espíritu del proyecto. Se pronuncia “Odd Rolla” y resume bastante bien la personalidad del coche. Es un Corolla fuera de lo común que rompe con la imagen tradicional del modelo.

La Mint 400 pone a prueba al pequeño Corolla

Tras su paso por SEMA llegó el verdadero desafío. El auto se inscribió en la Mint 400, una carrera legendaria dentro del mundo del off-road estadounidense.

La competencia se disputa en el desierto que rodea Las Vegas y cubre cerca de 400 millas de terreno extremadamente exigente. Arena profunda, zonas rocosas y largas secciones de alta velocidad ponen a prueba tanto a los vehículos como a los pilotos.

El AWDROLA participa en la categoría Gambler/Hooptie-X Modified, un espacio donde compiten proyectos poco convencionales que buscan demostrar su resistencia más que su presupuesto.

