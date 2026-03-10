Impacta: se filtra el precio del nuevo Mustang Dark Horse SC

Las filtraciones dentro de la industria automotriz suelen generar ruido, pero algunas tienen un efecto inmediato entre los entusiastas. Eso parece estar ocurriendo con el nuevo Ford Mustang Dark Horse SC, un modelo que todavía no ha revelado todos sus detalles oficiales y que ya está dando de qué hablar por una cifra que pocos esperaban.

La información apareció en un memorando de concesionario que se hizo público gracias al sitio especializado Ford Muscle. El documento sugiere que este nuevo Mustang arrancaría en aproximadamente $108,485 dólares, una cifra que ya incluiría el costo de destino y el llamado impuesto “gas guzzler”, aplicado a vehículos con alto consumo de combustible.

Ford no ha confirmado esos números hasta ahora, pero el dato se expandió rápidamente entre la comunidad de seguidores de la marca. Muchos interpretan este modelo como el sucesor espiritual del Shelby GT500, lo que hace inevitable la comparación entre ambos.

Un salto importante frente al antiguo Shelby GT500

Para entender la magnitud del precio filtrado conviene mirar al pasado reciente. El Ford Mustang Shelby GT500 se despidió en 2022 con un precio base de $80,795 dólares. Si se ajusta esa cifra a valores actuales, equivaldría aproximadamente a $93,500 dólares.

Incluso con ese ajuste, el nuevo Dark Horse SC quedaría cerca de $15,000 dólares por encima de esa referencia. La diferencia no es menor si se considera que el GT500 ya representaba la versión más extrema del muscle car de Ford en su momento.

La distancia también se percibe al revisar los paquetes opcionales de alto desempeño. El conocido Carbon Fiber Track Pack del GT500 tenía un precio de $18,500 dólares, lo que hoy equivaldría a cerca de $21,402 dólares. Las cifras que circulan para el Dark Horse SC apuntan bastante más alto.

Un Track Pack pensado para la pista

El mismo documento filtrado también menciona un paquete Track Pack que elevaría el precio total del Mustang Dark Horse SC hasta aproximadamente $144,985 dólares. Esta configuración está claramente orientada a quienes buscan un auto mucho más cercano a un vehículo de circuito que a un deportivo de uso cotidiano.

Entre los elementos que se mencionan aparece un alerón trasero ajustable manualmente de mayor tamaño, amortiguadores MagneRide recalibrados para un uso intensivo en pista y rines fabricados en fibra de carbono.

A esto se suman neumáticos Michelin Pilot Sport Cup R diseñados para jornadas de circuito y un sistema de frenos carbocerámicos inspirado en el del Mustang GTD. En el interior, el enfoque radical continúa con asientos deportivos Recaro y la eliminación de los asientos traseros para reducir peso.

Una edición aún más exclusiva

Para quienes buscan algo todavía más exclusivo, la filtración también habla de una variante denominada Track Pack Special Edition. Esta versión se ubicaría en la cima de la gama del Dark Horse SC y su precio podría alcanzar aproximadamente $175,965 dólares.

La diferencia frente al Track Pack estándar sería de unos $31,000 dólares adicionales. Parte de ese aumento se explica por detalles estéticos y componentes especiales que apuntan a un público muy específico.

Entre los elementos distintivos se mencionan un techo pintado en negro con acentos rojos, diversas piezas exteriores en fibra de carbono y detalles interiores en titanio impresos en 3D que toman inspiración directa del Mustang GTD.

Con este nivel de equipamiento y precio, el Dark Horse SC se acerca más al territorio de los superdeportivos europeos que al del clásico muscle car accesible que muchos asocian con el Mustang.

Un V8 supercargado aún lleno de misterio

Debajo del capó se espera un motor V8 supercargado de 5,2 litros, una configuración pensada para ofrecer prestaciones muy cercanas a las de un auto de competición. Sin embargo, Ford todavía no ha revelado la potencia oficial del modelo.

Las estimaciones que circulan entre especialistas sitúan la cifra en algún punto entre los 760 caballos del Shelby GT500 y los 815 caballos del Mustang GTD. Esa potencia final podría ser clave para entender si el precio filtrado logra convencer a los compradores.

Por ahora, la marca no ha hecho comentarios públicos sobre el documento filtrado. Mientras tanto, los fanáticos del Mustang siguen atentos a cualquier confirmación oficial que permita saber si estas cifras se convertirán en realidad.

