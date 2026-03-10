Recall masivo de Ford por fallas en cámara de reversa

Un nuevo llamado a revisión vuelve a poner a Ford bajo la lupa en materia de calidad y seguridad. La marca estadounidense confirmó varias campañas de recall que, sumadas, afectan a más de dos millones de vehículos entre modelos Ford y Lincoln.

La más grande involucra a unos 1,73 millones de SUV que presentan fallas en la cámara de reversa, un sistema que hoy cumple un papel clave al momento de estacionar o circular en espacios reducidos. El inconveniente no es menor, sobre todo porque el problema puede dejar al conductor sin imagen justo cuando activa la marcha atrás.

Por ahora, la compañía sigue trabajando en una solución definitiva. La corrección apuntaría a una actualización de software que permita eliminar el fallo, aunque todavía no hay una fecha clara para su implementación en todos los vehículos afectados.

Dos campañas distintas para el mismo sistema

El recall relacionado con la cámara trasera se divide en dos campañas técnicas diferentes que, en conjunto, suman cerca de 1,73 millones de SUV.

La primera se relaciona con el módulo APIM, conocido como Accessory Protocol Interface Module. Este componente puede sobrecalentarse en determinadas condiciones y terminar apagándose. Cuando eso ocurre, la cámara deja de transmitir imagen justo en el momento en que el conductor selecciona la reversa.

Dentro de esta campaña aparecen 528,168 unidades del Ford Bronco correspondientes a los años modelo entre 2020 y 2026. También están involucradas 321,142 unidades del Ford Edge producidas entre 2020 y 2024.

La segunda campaña apunta a un comportamiento distinto del sistema. En estos casos la imagen de la cámara puede aparecer invertida o girada en la pantalla del vehículo. Ese error también afecta las guías de estacionamiento, los botones y otros elementos que aparecen en el display.

El origen del problema estaría vinculado a un pulso anómalo dentro del sistema de datos del circuito integrado. Ese pulso puede reescribir un registro dentro del microcontrolador de la pantalla y provocar la alteración de la imagen.

En esta campaña aparecen nuevamente el Ford Edge y el Ford Explorer, además de dos SUV de lujo de la marca Lincoln, el Navigator y el Corsair.

El Ford Bronco Sport Bronze. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Cuando una cámara deja de ser solo comodidad

La cámara de reversa se ha convertido en un elemento clave de seguridad activa. Su función no se limita a facilitar el estacionamiento, también ayuda a detectar peatones, obstáculos y otros vehículos que quedan fuera del campo de visión directo.

Cuando la imagen desaparece o aparece invertida, el conductor pierde una referencia importante. En espacios ajustados como estacionamientos o garajes estrechos, esa falta de información puede aumentar el riesgo de golpes o atropellos a baja velocidad.

La situación se vuelve todavía más delicada en zonas con mucho movimiento de personas. Niños, bicicletas o mascotas pueden quedar en un punto ciego que solo la cámara permite ver con claridad.

Otro recall afecta al sistema de limpiaparabrisas

Ese mismo día Ford anunció otra campaña de recall que suma 604,533 SUV adicionales. En este caso el problema se encuentra en el motor del limpiaparabrisas.

El origen estaría en una alineación incorrecta de la terminal de la tapa del motor durante el proceso de fabricación. Con el paso del tiempo esa pieza puede generar una mala conexión eléctrica.

Cuando la conexión se deteriora lo suficiente, el motor del limpiaparabrisas puede dejar de funcionar por completo. En condiciones de lluvia intensa o salpicaduras en carretera, quedarse sin este sistema afecta directamente la visibilidad del conductor.

Entre los modelos involucrados aparecen Ford Explorer y Ford Escape, además de los Lincoln Aviator y Corsair.

Lo que deben hacer los propietarios

Ford ya comenzó a comunicar la situación a su red de concesionarios mientras termina de desarrollar la actualización de software para las cámaras de reversa. Una vez que el sistema esté listo, los propietarios podrán acudir a los talleres oficiales para instalar la corrección sin costo.

Para el problema relacionado con los limpiaparabrisas la solución es más directa. La marca planea notificar a los dueños a partir de mayo para revisar el motor y reemplazarlo si es necesario.

Los conductores que tengan dudas pueden verificar si su vehículo está dentro de estas campañas ingresando el número VIN en los canales de servicio de Ford o en el portal de seguridad vehicular de Estados Unidos.

