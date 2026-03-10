Funciona: 10 trucos para que la gasolina te rinda mucho más

Llenar el tanque hoy ya no se siente igual que antes. Basta pasar por una gasolinera para darse cuenta de que cada dólar cuenta y que cualquier hábito al volante puede marcar la diferencia en el gasto mensual. La buena noticia es que no hace falta cambiar de auto ni hacer sacrificios imposibles para reducir el consumo de combustible.

Pequeños gestos cotidianos, desde cómo aceleras hasta el lugar donde cargas gasolina, pueden ayudar a que cada litro dure más.

Los especialistas de Consumer Reports han puesto a prueba distintas situaciones reales de conducción y han reunido una serie de recomendaciones que funcionan en la práctica. Si se aplican de forma constante, pueden traducirse en menos visitas a la gasolinera y más dinero en el bolsillo.

A continuación, una guía clara con diez consejos que ayudan a aprovechar al máximo cada depósito.

Mantener suficiente gasolina en el tanque

Circular con al menos medio tanque puede parecer un detalle menor, pero resulta útil en varios escenarios. En épocas de frío, ante posibles problemas de suministro o durante viajes largos, contar con combustible de sobra da tranquilidad y más margen para decidir dónde repostar.

También es una buena estrategia en periodos de mucho tráfico o durante las vacaciones, cuando las carreteras suelen congestionarse y encontrar una estación disponible puede llevar más tiempo del esperado.

Buscar precios antes de cargar

Hoy es muy fácil comparar precios sin moverse del celular. Aplicaciones y sitios web especializados permiten ver cuánto cuesta la gasolina en diferentes estaciones cercanas.

En muchos casos, las gasolineras alejadas de autopistas principales o del centro de las ciudades suelen ofrecer precios más competitivos. Algunos centros de viaje o tiendas mayoristas también pueden tener tarifas más bajas.

Reducir desplazamientos innecesarios

Agrupar recados en un solo viaje es una estrategia simple que funciona. Si se pueden posponer algunas salidas o combinarlas en una misma ruta, el consumo total de gasolina disminuye.

Este tipo de organización no solo ahorra combustible, también reduce el desgaste del vehículo y el tiempo que se pasa al volante.

Respetar los límites de velocidad

La velocidad tiene un impacto directo en el consumo. En pruebas realizadas con un Nissan Altima y un Toyota RAV4 se midió el gasto de combustible circulando a 55, 65 y 75 millas por hora.

Reducir la velocidad de 65 a 55 millas por hora mejoró la eficiencia en 6 millas por galón en el Altima y en 8 millas por galón en el RAV4. En cambio, subir de 65 a 75 millas por hora provocó una pérdida cercana a 7 millas por galón en el Altima y de 6 en el RAV4.

Además del consumo, respetar los límites también mejora la seguridad.

Conducir con suavidad

Las aceleraciones bruscas y las frenadas constantes obligan al motor a trabajar más de la cuenta. En pruebas con un Toyota Camry antiguo, este tipo de conducción redujo el rendimiento entre 2 y 3 millas por galón.

Mantener una velocidad constante y anticipar el tráfico permite ahorrar gasolina y al mismo tiempo prolongar la vida útil de componentes como frenos, transmisión y neumáticos.

Cuidar la aerodinámica del auto

El aire también juega su papel. A velocidades de autopista, más de la mitad de la potencia del motor se utiliza para vencer la resistencia del viento.

Transportar objetos en el techo aumenta esa resistencia. En pruebas realizadas con un Nissan Altima y un Toyota RAV4, llevar dos bicicletas en el techo redujo la eficiencia de forma notable. El Altima pasó de 46 a 33 millas por galón, mientras que el RAV4 bajó de 39 a 32.

Incluso una baca vacía puede afectar el consumo, por lo que conviene retirarla cuando no se utiliza.

Apostar por gasolina de buena calidad

Muchas marcas ofrecen combustibles que cumplen con el estándar conocido como Top Tier, diseñado para mantener el motor más limpio gracias a un mayor contenido de aditivos detergentes.

Usar gasolina de buena calidad puede ayudar a prevenir la acumulación de residuos en el motor y mantener su rendimiento en buen estado a largo plazo.

Evitar la gasolina premium si no es necesaria

Muchos autos funcionan perfectamente con gasolina regular. En algunos modelos aparece la palabra “recomendado” para el combustible premium, lo que significa que no es obligatorio.

Si el fabricante indica que el auto puede usar gasolina normal, optar por ese tipo de combustible permite ahorrar dinero sin afectar el funcionamiento del motor.

Revisar la presión de los neumáticos

Los neumáticos pierden presión de forma natural con el tiempo, aproximadamente 1 psi por mes. Cuando están por debajo de la presión recomendada, aumenta la resistencia al rodamiento y el motor necesita más energía para mover el vehículo.

Mantenerlos inflados según las especificaciones del fabricante mejora la eficiencia, la seguridad y la duración de las llantas.

Usar el aire acondicionado con criterio

El aire acondicionado también consume combustible. En días templados, conducir con las ventanas abiertas puede ayudar a reducir ligeramente el gasto.

Sin embargo, cuando el calor es intenso, encender el sistema de climatización puede ser la mejor decisión para mantener la concentración y conducir con mayor comodidad.

