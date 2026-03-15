Trucos: cómo abrir un capó atascado sin romper nada

Nada genera más frustración que querer revisar algo en el motor y descubrir que el capó simplemente no abre. Puede pasar justo cuando necesitas revisar el aceite, recargar líquido o intentar solucionar algún problema urgente.

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La buena noticia es que muchas veces no se trata de una avería grave. En muchos casos el sistema de apertura se traba por suciedad, desgaste o un cable que no está funcionando como debería.

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Antes de pensar en herramientas complicadas o en desmontar piezas del auto, conviene revisar algunos puntos básicos. Con un poco de paciencia y algunos minutos es posible liberar el capó sin provocar daños.

Revisa la palanca de apertura dentro del auto

El primer paso siempre es comprobar la palanca que se encuentra dentro del habitáculo. Normalmente está ubicada cerca del asiento del conductor y se conecta mediante un cable al sistema de cierre del capó.

Intenta accionar la palanca varias veces con movimientos suaves. Si sientes que se mueve demasiado libre o está extremadamente dura, puede haber un problema con el cable.

También vale la pena escuchar con atención. Si al tirar de la palanca se percibe un pequeño clic, es posible que el mecanismo esté intentando liberar el seguro.

En algunos casos pedirle a otra persona que presione ligeramente el capó desde afuera mientras accionas la palanca puede ayudar a liberar la tensión del cierre.

Vimos el Toyota Highlander 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Revisa el cable que conecta el sistema

El cable que une la palanca interior con el pestillo del capó puede aflojarse con el tiempo o incluso romperse.

Si sospechas que ese es el problema, una linterna puede ser muy útil para intentar localizar el cable desde la parte inferior del vehículo o a través de la parrilla frontal.

Cuando el cable está suelto, a veces basta con volver a colocarlo correctamente para recuperar el funcionamiento normal. Si el cable se rompió, lo más recomendable es reemplazarlo para evitar que el problema se repita.

Lubricación que puede salvar el día

La suciedad y el óxido suelen ser responsables de muchos capós que se quedan trabados. Aplicar un lubricante en el pestillo y en las partes móviles del mecanismo puede ayudar a liberar el cierre. Lo ideal es esperar algunos minutos para que el producto penetre bien antes de intentar abrir nuevamente.

Este pequeño mantenimiento puede ser suficiente si el problema se originó por falta de lubricación.

El Honda Fit. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Una herramienta fina puede ayudar

Cuando el cable está atascado pero no roto, existe otra alternativa. Algunas personas logran liberar el pestillo introduciendo una herramienta delgada por la parrilla frontal del vehículo.

La idea es alcanzar el mecanismo del cierre y moverlo manualmente. Este procedimiento exige paciencia y cuidado para evitar rayar o dañar piezas del vehículo. Si decides probarlo, hazlo con calma y sin aplicar fuerza excesiva.

¿Cuándo es mejor acudir a un mecánico?

Si después de intentar estas soluciones el capó sigue sin abrirse, lo más sensato es acudir a un profesional.

Vimos de cerca la Hyundai Palisade 2026. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Un mecánico cuenta con herramientas específicas para liberar el mecanismo sin causar daños en la carrocería o en el sistema de cierre. Además podrá revisar qué originó el problema y evitar que vuelva a suceder.

Un pequeño consejo final que muchos conductores pasan por alto tiene que ver con el mantenimiento. Lubricar las bisagras y revisar el cable de apertura en cada servicio del vehículo puede evitar este tipo de inconvenientes.

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