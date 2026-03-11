“Tesla FSD casi me mata hoy”: se armó una nueva polémica

Un video compartido en redes sociales volvió a poner bajo la lupa al sistema de conducción asistida de Tesla. La grabación muestra una situación que, para muchos usuarios, resume el mayor temor alrededor de esta tecnología. Un Tesla Model 3 circula con el sistema Full Self-Driving activado y termina chocando contra las barreras de un cruce ferroviario.

Lee también: ¡Brutal! Un Toyota Corolla de los 80 conquista la Mint 400

El incidente ocurrió en West Covina, California, dentro del área metropolitana de Los Ángeles. Las imágenes no tardaron en viralizarse y en generar una discusión intensa sobre los límites reales de los sistemas de conducción asistida actuales.

Puedes leer: Recall masivo de Ford por fallas en cámara de reversa

El propio propietario del vehículo, Laushi Liu, fue quien publicó el video el 8 de marzo en la red social Threads. Su mensaje fue directo y llamó la atención desde el primer momento. “Tesla FSD casi me mata hoy”. La frase acompañaba una grabación tomada por la cámara del propio automóvil.

Un cruce ferroviario que el sistema no detectó

En el video se aprecia cómo el Tesla circula a unos 23 km/h mientras se aproxima a un paso a nivel. Las barreras del cruce ya estaban completamente bajadas cuando el vehículo llegó al punto crítico.

Lo que sorprendió a muchos fue la reacción del sistema. El auto no mostró señales claras de reconocer el obstáculo ni de iniciar una frenada automática. El Model 3 siguió avanzando hasta golpear directamente la barrera.

El conductor aseguró que intentó intervenir en el último momento. Según se observa en la grabación, el freno se pisa justo cuando se produce el impacto.

A partir de ese momento las redes sociales explotaron en comentarios. Algunos usuarios recordaron que el sistema requiere supervisión constante del conductor. Otros cuestionaron el propio nombre del sistema, ya que consideran que la expresión Full Self-Driving puede dar una impresión exagerada sobre sus capacidades.

Incidentes similares que siguen apareciendo

Este episodio no es un caso aislado dentro de la historia del sistema FSD. Investigaciones periodísticas y recopilaciones hechas por conductores han documentado más de 40 situaciones parecidas relacionadas con cruces ferroviarios.

Uno de los casos más preocupantes ocurrió en Pensilvania. En esa ocasión, un Tesla Model 3 terminó detenido sobre las vías después de que el sistema lo guiara hacia el cruce. Un tren impactó el vehículo, aunque los ocupantes lograron salir antes del choque.

La repetición de este tipo de incidentes llamó la atención de varios legisladores estadounidenses. Los senadores Ed Markey y Richard Blumenthal pidieron una investigación formal para analizar cómo responde el sistema ante cruces ferroviarios.

Tesla Model 3. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Una investigación federal en pleno desarrollo

El nuevo video llega en un momento particularmente delicado para Tesla. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos, conocida como NHTSA, ya se encuentra investigando el funcionamiento del sistema.

La investigación comenzó en octubre de 2025 y se centra en posibles infracciones relacionadas con la conducción asistida. Inicialmente se revisaban 58 incidentes, entre ellos 14 accidentes y 23 personas heridas.

Con el avance del proceso el número de casos analizados creció hasta 80 situaciones distintas.

La agencia federal está evaluando aproximadamente 2,88 millones de vehículos Tesla equipados con este sistema. Los investigadores analizan problemas potenciales como saltarse semáforos en rojo, invadir carriles contrarios o dificultades para detectar obstáculos.

Tesla solicitó dos ampliaciones del plazo para entregar la información requerida. La empresa explicó que debía revisar más de 8,300 registros internos, muchos de los cuales requieren una evaluación manual.

Seguir leyendo:

Impacta: se filtra el precio del nuevo Mustang Dark Horse SC

Funciona: 10 trucos para que la gasolina te rinda mucho más

Más fuerte que Toyota y apuesta por baterías espaciales