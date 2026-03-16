¿Modelos eléctricos y con mucha IA? Lucid lo tiene en planes

Lucid quiere dejar claro que su historia en el mundo de los autos eléctricos apenas está comenzando. La firma estadounidense, conocida por modelos de lujo con gran autonomía, acaba de presentar una estrategia que apunta a algo mucho más amplio. La idea es expandirse hacia segmentos con mayor volumen y acercar su tecnología a un público más grande.

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El anuncio se dio durante su Investor Day celebrado en Nueva York, donde la compañía reveló un plan ambicioso que combina nuevas plataformas, inteligencia artificial dentro del vehículo y una gama de modelos que costarán bastante menos que sus actuales propuestas.

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La meta es sencilla de entender aunque no fácil de ejecutar. Lucid quiere pasar de ser una marca especializada en eléctricos premium a competir también en categorías más accesibles.

Una plataforma nueva para autos más accesibles

Parte importante de este plan gira en torno a una arquitectura completamente nueva conocida como plataforma Midsize. Este desarrollo permitirá fabricar autos eléctricos más pequeños y baratos que los modelos actuales de la marca.

Lucid confirmó que estos vehículos arrancarán con precios por debajo de $50,000 dólares, una cifra que los coloca en una zona clave del mercado donde la competencia es cada vez más intensa.

El objetivo es entrar en segmentos con mayor volumen de ventas sin abandonar las características que han definido a la marca hasta ahora. Autonomía elevada, eficiencia energética destacada y una experiencia de conducción refinada seguirán formando parte de la propuesta.

Dos modelos iniciales para esta nueva etapa

Los primeros vehículos que utilizarán la plataforma Midsize ya tienen nombre. Lucid planea lanzar un SUV llamado Cosmos, pensado para priorizar eficiencia, comodidad y rendimiento equilibrado para el uso diario.

El segundo modelo se llamará Earth y tendrá una personalidad algo distinta. En este caso la marca busca un enfoque más aventurero, con una conducción dinámica y características pensadas para quienes buscan un SUV capaz de moverse con soltura fuera del entorno urbano.

Además de estos dos vehículos, Lucid confirmó que está trabajando en un tercer modelo mediano que todavía permanece en desarrollo. Aunque no se conocen demasiados detalles, la compañía asegura que seguirá la misma filosofía tecnológica que caracteriza a la marca.

Lucid Motors tiene grandes planes para 2026. Crédito: Lucid Motors. Crédito: Cortesía

Un nuevo sistema de propulsión más eficiente

Otro de los anuncios importantes fue el desarrollo del sistema de propulsión Atlas. Este conjunto mecánico será el corazón de la próxima generación de autos eléctricos de Lucid.

La empresa explica que Atlas será más compacto, ligero y eficiente que sus sistemas actuales. También será más sencillo de fabricar, lo que permitirá reducir costos en la producción de los vehículos.

Ese enfoque es clave dentro de la estrategia de la compañía. Lucid busca reducir el costo total de sus autos entre un 30% y un 40% gracias a mejoras en baterías, motores y procesos industriales.

Inteligencia artificial y servicios digitales

La tecnología también jugará un papel central en los próximos modelos de la marca. Lucid planea integrar asistentes basados en inteligencia artificial que permitirán interactuar con el vehículo de manera más natural.

Lucid Air bate un Record Guinnes. Crédito: Lucid Motors. Crédito: Cortesía

Entre las funciones previstas aparecen controles por voz más avanzados, sistemas que aprenderán las preferencias del conductor y actualizaciones remotas que agregarán nuevas capacidades con el paso del tiempo.

La compañía incluso evalúa ofrecer parte de estas funciones mediante servicios digitales y actualizaciones pagadas, un modelo que ya están explorando varios fabricantes en la industria.

Un robotaxi en los planes de la marca

Entre las sorpresas del evento apareció también el Lunar Concept, un robotaxi eléctrico de dos plazas diseñado para operar dentro de servicios de transporte autónomo.

La idea es crear un vehículo extremadamente eficiente que pueda circular muchas horas al día con costos operativos reducidos. Para lograrlo, Lucid estudia colaboraciones con empresas tecnológicas y plataformas de movilidad como Uber.

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