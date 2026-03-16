Toyota GR Yaris Type 26: sin buenas noticias para EE.UU.

Pocas veces un hatchback compacto logra generar tanta conversación entre entusiastas como el GR Yaris. No es un auto que se limite a verse deportivo. Su historia nace directamente del automovilismo y eso explica por qué cada nueva versión despierta tanta expectativa.

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Ahora Toyota decidió ir un paso más allá con el GR Yaris Type 26, una evolución que lleva todavía más lejos la fórmula que convirtió a este modelo en un objeto de culto.

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La marca japonesa presentó esta nueva variante a través de Gazoo Racing, su división deportiva. El resultado es un pequeño misil sobre ruedas que sigue perfeccionándose gracias a la experiencia acumulada en circuitos y tramos de rally alrededor del mundo.

Sin embargo, hay un detalle que seguramente volverá a frustrar a muchos fanáticos. A pesar del interés que existe en Norteamérica, el GR Yaris continúa sin planes de venta para Estados Unidos.

Un auto nacido para competir

El GR Yaris nunca fue un simple utilitario con apariencia agresiva. En realidad ocurrió lo contrario. Toyota lo desarrolló desde el inicio como una base para competir en el Campeonato Mundial de Rally organizado por la FIA. Esa decisión marcó todo el carácter del vehículo.

El Type 26 continúa esa filosofía. Su estructura parte de un chasis preparado para soportar exigencias propias del automovilismo. La carrocería ligera, el sistema de tracción total y el conjunto de suspensión fueron pensados para rendir en superficies muy distintas entre sí, desde asfalto hasta nieve o caminos de tierra.

Cada nueva evolución de la saga incorpora lecciones aprendidas en competencia. El Type 26 sigue exactamente esa lógica y busca mejorar la respuesta del auto cuando se lo conduce al límite.

Un volante pensado para pilotos

Uno de los cambios más curiosos aparece en el volante. En maniobras propias del automovilismo, los pilotos a veces necesitan girarlo hasta 180 grados sin soltar las manos. Si los controles están mal ubicados, esa maniobra puede volverse incómoda.

Para resolver ese problema, los ingenieros de Gazoo Racing trabajaron directamente con pilotos profesionales durante distintas pruebas. El resultado es un volante más pequeño que permite reacciones más rápidas y un mejor control.

También incorpora zonas de agarre optimizadas para la palma de la mano, interruptores independientes inspirados en autos de competición y una iluminación circular que facilita su uso en condiciones de baja luz.

El Toyota GR Yaris Type 26. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Mejoras de confort sin perder el espíritu deportivo

Aunque el enfoque principal sigue siendo el rendimiento, Toyota decidió añadir algunos detalles que hacen más agradable la vida a bordo.

El Type 26 permite combinar el freno de estacionamiento vertical de estilo rally con elementos de confort que antes no se ofrecían juntos.

Entre ellos aparecen asientos calefactables, volante calefactable y paquetes de navegación que elevan el nivel de equipamiento sin alterar la esencia del modelo.

Dirección más precisa y neumáticos de alto nivel

Otra área en la que Toyota trabajó con atención es la dirección asistida eléctrica. Utilizando datos obtenidos en carreras y rallies, los ingenieros ajustaron varios componentes para mejorar la precisión.

Entre los cambios destacan una nueva configuración del sensor de torque, software actualizado y una mayor capacidad para detectar la fuerza aplicada por el conductor. El objetivo es que la asistencia se mantenga estable incluso bajo condiciones de conducción muy exigentes.

Las versiones más radicales del Type 26 también incorporan neumáticos Bridgestone Potenza Race como equipamiento estándar. Estas gomas fueron desarrolladas tras extensas pruebas en pista y ofrecen mayor agarre en curvas, mejor estabilidad a alta velocidad y un rendimiento consistente durante largas sesiones de manejo.

Llega el Toyota GR Yaris Type 26. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Para aprovechar todo ese potencial, la suspensión también recibió una recalibración en los amortiguadores delanteros y traseros.

Un deseo pendiente para Estados Unidos

Mientras Europa y Asia continúan recibiendo nuevas evoluciones del GR Yaris, en Estados Unidos la alternativa deportiva dentro de este segmento es el GR Corolla.

Muchos entusiastas norteamericanos siguen esperando la llegada del pequeño hatchback de rally. Sin embargo, por ahora Toyota no tiene previsto llevar ninguna versión del GR Yaris a ese mercado.

Eso significa que el nuevo Type 26 continuará siendo un modelo exclusivo para otros rincones del mundo, lo que probablemente solo aumente su atractivo entre los fanáticos del alto rendimiento.

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