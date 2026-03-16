Estrepitosa caída en ventas del auto chino más buscado

Las cifras pueden parecer alarmantes a primera vista. El Xiaomi SU7, uno de los sedanes eléctricos más comentados del mercado chino, registró un desplome de ventas casi total en febrero de 2026.

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Apenas se matricularon 280 unidades, un número que contrasta de forma brutal con los resultados que el modelo venía mostrando desde su lanzamiento.

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Si se compara con el mismo mes del año pasado, la caída alcanza el 99,1%. En febrero de 2025 se habían entregado 23,728 unidades, un volumen que lo colocaba entre los eléctricos más exitosos del país. Sin embargo, esta aparente crisis tiene una explicación bastante lógica.

Lejos de tratarse de un problema de demanda, el descenso responde a un momento de transición en la producción del modelo.

Una pausa en la producción antes de su renovación

Xiaomi está preparando una actualización importante para el SU7, lo que obligó a reorganizar por completo la fábrica donde se produce el sedán eléctrico. Ese proceso implicó detener temporalmente varias líneas de montaje para adaptarlas a la nueva versión. El resultado fue una pausa que prácticamente congeló las entregas durante febrero.

La situación llega después de un periodo de enorme éxito comercial para el modelo. Desde que comenzó a entregarse en abril de 2024, el Xiaomi SU7 ha superado las 381,000 unidades vendidas en menos de dos años. Ese ritmo lo llevó incluso a competir de tú a tú con sedanes consolidados dentro del mercado chino.

Para una marca que debutó en la industria automotriz hace relativamente poco, las cifras resultan impresionantes.

Xiaomi SU7. Crédito: Xiaomi. Crédito: Cortesía

Más autonomía y tecnología en el nuevo SU7

La nueva generación del modelo está programada para llegar al mercado en marzo de 2026. Xiaomi mantendrá las tres versiones que ya existen dentro de la gama, conocidas como Standard, Pro y Max, pero todas recibirán mejoras importantes.

Uno de los puntos más destacados está en las motorizaciones y la autonomía. La versión Pro podría superar los 900 kilómetros de alcance bajo el ciclo CLTC. El modelo Standard se ubicaría por encima de los 700 kilómetros, mientras que el Max rondaría los 835 kilómetros. Estas cifras lo colocan entre los eléctricos más competitivos dentro de su categoría.

La actualización también incluye una arquitectura eléctrica más avanzada. Las variantes superiores utilizarán una plataforma cercana a los 900 voltios, lo que permitirá cargas ultrarrápidas y una mayor eficiencia energética en viajes largos.

A esto se suman nuevas funciones de conducción asistida respaldadas por sensores de distintos tipos, incluyendo tecnología LiDAR y chips de alto rendimiento que procesan grandes volúmenes de datos en tiempo real.

Las reservas muestran que el interés sigue intacto

Lo más curioso del caso es que el desplome de ventas no refleja una caída en el interés del público. Todo lo contrario.

La nueva generación del SU7 acumuló cerca de 100,000 reservas en apenas dos semanas durante su fase de preventa. Esa cifra demuestra que el sedán eléctrico sigue despertando un enorme entusiasmo entre los compradores.

A la espera del Xiaomi SU7 2026. Crédito: Xiaomi. Crédito: Cortesía

Para responder a esa demanda, Xiaomi planea acelerar el ritmo de producción. La meta ronda las 800 unidades diarias, lo que permitiría fabricar cerca de 16,000 vehículos durante marzo.

El precio de entrada también cambiará ligeramente con la actualización. El nuevo Xiaomi SU7 partirá desde unos $31,500 dólares, una cifra que representa un aumento cercano al 6% frente al modelo actual.

La marca tecnológica también tiene ambiciones internacionales. Tanto el SU7 como el futuro YU7 forman parte de la estrategia con la que Xiaomi busca entrar en el mercado europeo hacia 2027.

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