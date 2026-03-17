Hyundai frena ventas del Palisade tras trágico accidente

La noticia golpea fuerte porque involucra algo más que un vehículo. Hyundai decidió detener la venta de ciertas versiones del Palisade 2026 luego de un accidente que terminó con la vida de un niño de dos años en Estados Unidos. La medida, que se tomó de forma inmediata, apunta a evitar cualquier riesgo mientras se investiga a fondo lo ocurrido.

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Según la información oficial, el incidente se registró el 7 de marzo y estaría relacionado con el funcionamiento de los asientos eléctricos en la segunda y tercera fila. La marca sospecha que estos sistemas podrían no detectar correctamente la presencia de personas u objetos al momento de plegarse o deslizarse, una situación que puede derivar en consecuencias graves.

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Una reacción rápida ante un problema delicado

Hyundai no tardó en reaccionar. Además de expresar sus condolencias a la familia afectada, emitió recomendaciones claras para quienes ya tienen el vehículo. La principal es evitar accionar los controles de los asientos cuando alguien esté entrando o saliendo del SUV.

La suspensión de ventas alcanza específicamente a las versiones Limited y Calligraphy del Palisade 2026, que son las más equipadas dentro de la gama. En total, se estima que unas 68,500 unidades están bajo esta medida, con aproximadamente 60,500 en Estados Unidos y cerca de 8,000 en Canadá.

Los concesionarios recibieron la orden de detener la comercialización el 13 de marzo, priorizando la seguridad por encima de cualquier objetivo comercial.

Tecnología bajo revisión

El Hyundai Palisade se ha ganado su lugar en el segmento de los SUV grandes gracias a su enfoque familiar, su capacidad para siete u ocho pasajeros y un alto nivel de confort. Sin embargo, este episodio pone el foco en un aspecto clave de los vehículos modernos, la interacción entre tecnología y seguridad.

La marca ya trabaja en una solución temporal mediante una actualización remota que permitirá mejorar la sensibilidad de los sensores en los asientos. Esta intervención está prevista para implementarse hacia finales de marzo.

Mientras tanto, Hyundai también ofrece vehículos de cortesía a los propietarios afectados, una forma de reducir el impacto de la medida en el uso cotidiano.

Un recall en camino

Paralelamente, se encuentra en proceso la aprobación de un recall oficial por parte de las autoridades. La solución definitiva aún está en desarrollo, pero el objetivo es corregir el problema de raíz y evitar que vuelva a repetirse una situación similar.

Este tipo de acciones, aunque complejas, suelen marcar la diferencia en la percepción de una marca. La rapidez en la respuesta puede ayudar a contener el daño, especialmente en un segmento donde la seguridad es un factor decisivo para las familias.

El impacto no se limita a Hyundai. El Palisade compite directamente con modelos como el Kia Telluride, que comparte plataforma, y otros referentes como el Toyota Highlander o el Ford Explorer. Tras lo ocurrido, la atención también se traslada a estos rivales, que revisan sus propios sistemas para evitar inconvenientes similares.

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