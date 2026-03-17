No lo creía: CEO de Ford, sorprendido por una pick-up china

No es habitual escuchar a un CEO de una marca tradicional hablar con tanta franqueza sobre sus competidores. Pero Jim Farley, el hombre al mando de Ford, no se guarda demasiado cuando se trata de analizar lo que viene desde China. Y esta vez, el foco estuvo en un segmento que conoce muy bien, el de las pick-up medianas.

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Después de probar varios modelos, Farley dejó una frase que no pasó desapercibida: “No entiendo cómo ganan dinero cuando la desarmamos”. La reflexión no solo apunta a los costos, también deja entrever el nivel de competitividad que han alcanzado algunas marcas chinas en muy poco tiempo.

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Una comparación que deja matices

Farley contó que manejó durante varios días distintos modelos, entre ellos propuestas híbridas enchufables que empiezan a ganar terreno: “Pasé tres días conduciendo el LandCruiser 70, el Shark y el producto de Great Wall, el PHEV. Son diferentes. En mi opinión, son vehículos totalmente distintos”.

En su análisis, deja claro que no todos compiten directamente con la Ford Ranger o la Toyota Hilux en términos de trabajo duro: “La Shark es una camioneta, pero si le cargas 500 kg en la parte trasera, no es una Ranger ni una HiLux”.

Sin embargo, también reconoce que hay un público que no busca ese nivel de exigencia: “Pero para alguien que no hace eso a diario y busca electrificación, es un producto bastante competitivo”.

El avance de Great Wall

El ejecutivo se detuvo especialmente en uno de los modelos de Great Wall: “La Great Wall es un producto muy competitivo. He hablado con muchos clientes de ambas marcas, y son clientes muy informados”.

Aun así, marcó diferencias en términos de experiencia industrial: “Cabe mencionar que no llevan décadas fabricando vehículos como nuestra Ranger o la HiLux, así que no cuentan con todos los conocimientos sobre chasis, capacidad de remolque y carga útil, ni con toda la experiencia”.

También mencionó un punto clave en la industria: “No tienen acceso a todos los proveedores de adaptaciones, por lo que parten con una gran desventaja”. Pese a eso, su conclusión es bastante clara. “Es un producto bueno, sólido y competitivo”.

Jim Farley, director ejecutivo de Ford. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Ranger sigue siendo la referencia

A la hora de hablar de trabajo pesado, Farley no duda: “Prefiero con diferencia una Ranger para llevar a cabo trabajos de verdad”. Es una declaración que reafirma el posicionamiento de Ford en este segmento.

Pero incluso dentro de esa confianza, reconoce que el mercado es más diverso de lo que parece: “No hay competencia. Pero no todos en Australia compran una Ranger para el tipo de trabajo para el que la diseñamos. Aquí hay muchos tipos de clientes diferentes”.

Un mercado que cambia rápido

Más allá de las comparaciones puntuales, el mensaje de fondo es claro. La competencia global está cambiando a gran velocidad y las marcas tradicionales ya no pueden mirar hacia otro lado.

Farley lo resume con una advertencia: “La realidad es que, sobre todo en el caso de Great Wall, el panorama competitivo ha cambiado por completo en los últimos tres o cuatro años a nivel mundial”.

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