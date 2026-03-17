Así transforman un Ineos Grenadier en una casa sobre ruedas

Salir a explorar ya no significa renunciar a la comodidad. Cada vez más aventureros buscan vehículos que puedan llevarlos lejos del asfalto sin perder ciertas comodidades básicas, y ahí es donde propuestas como esta empiezan a llamar la atención de verdad.

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Lo interesante no es solo el concepto, sino cómo se ejecuta. Storyteller Overland tomó uno de los todoterrenos más capaces del mercado y lo transformó en una micro-camper que mezcla robustez, tecnología y vida a bordo.

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El resultado se llama Grand Bohemian y apunta directo a quienes quieren perderse durante días sin mirar atrás.

Interior del Storyteller Overland Grand Bohemian. Crédito: Storyteller Overland. Crédito: Cortesía

Una base pensada para ir a cualquier parte

El punto de partida no podía ser cualquiera. Este proyecto se construye sobre el Ineos Grenadier Trialmaster, una versión que ya de por sí está enfocada en el off-road más exigente.

Mantiene el motor de origen BMW de 3.0 litros, acompañado por una transmisión automática ZF de ocho velocidades y un sistema de tracción integral preparado para terrenos complicados.

A eso se suman ejes rígidos, caja de transferencia de dos velocidades y una arquitectura clásica de chasis de largueros. Es una receta conocida entre los fanáticos del 4×4, similar a la de modelos icónicos que han demostrado su resistencia en expediciones reales.

La idea detrás de esta transformación no fue simplemente añadir accesorios. Según sus creadores, se buscó desarrollar una micro-camper completamente integrada desde el inicio, donde cada sistema funcione como parte de un todo.

Storyteller Overland Grand Bohemian. Crédito: Storyteller Overland. Crédito: Cortesía

Un espacio habitable que sorprende

Uno de los elementos más llamativos es el techo elevable desarrollado por Alu-Cab. Con el vehículo cerrado, el perfil se mantiene ideal para maniobrar en caminos estrechos o técnicos. Pero al desplegarse, aparece un espacio donde se puede estar de pie y descansar con mayor comodidad.

El conjunto se complementa con un toldo de 270 grados que amplía el espacio exterior, algo clave cuando el plan es pasar varios días en medio de la nada. Cocinar, relajarse o simplemente protegerse del clima se vuelve mucho más sencillo.

En el interior, la propuesta se aleja del enfoque utilitario. Hay tapicería de cuero personalizada, iluminación regulable en tonos blancos o rojos y detalles como pisos marinos y superficies de madera que elevan la experiencia. Puede alojar entre dos y tres personas sin problemas.

Más del Storyteller Overland Grand Bohemian. Crédito: Storyteller Overland. Crédito: Cortesía

Energía y autonomía para viajes largos

La autosuficiencia es otro de los pilares del Grand Bohemian. Cuenta con una batería de 5.4 kWh, inversor de 2,000 W y paneles solares que alcanzan los 400 W. También incluye conexión externa de 30 amperios, lo que permite adaptarse a distintos escenarios.

El sistema de agua tampoco se queda atrás, con un tanque de 10.5 galones de agua potable filtrada y un sistema de calefacción que funciona con gasolina, capaz de proporcionar agua caliente y climatización interior.

Todo está pensado para que los usuarios puedan permanecer fuera durante varios días sin depender de infraestructura externa.

Preparado para condiciones extremas

Más allá del confort, este vehículo no pierde su esencia todoterreno. Incorpora suspensión de alto rendimiento, neumáticos BFGoodrich preparados para terrenos difíciles, un cabrestante delantero de 12,500 libras y un sistema de iluminación de 360 grados.

También incluye compresor de aire y una capacidad de remolque que alcanza las 7,716 libras, lo que amplía aún más sus posibilidades en rutas exigentes.

El Storyteller Overland Grand Bohemian 2027 comenzará a llegar a los concesionarios de la marca en los próximos meses. Su precio arranca en $198,888 dólares, aunque puede incrementarse según el nivel de personalización que elija cada cliente.

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