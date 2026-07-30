Republicanos frenan confirmación de Todd Blanche y exigen cambios al acuerdo Trump-IRS

La nominación de Todd Blanche para convertirse en fiscal general sufrió un nuevo obstáculo luego de que el Comité Judicial del Senado aplazara la votación prevista para esta semana, en medio de diferencias entre legisladores republicanos y el Departamento de Justicia (DOJ) sobre el acuerdo alcanzado entre el presidente Donald Trump y el IRS.

La decisión fue anunciada por la oficina del senador Chuck Grassley, presidente del comité, quien explicó que aún no existen los votos necesarios para emitir una recomendación favorable sobre el nombramiento de Blanche.

Republicanos exigen garantías por escrito

El principal punto de desacuerdo gira en torno a la documentación relacionada con el acuerdo extrajudicial entre Trump y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), además del llamado “Fondo contra la Armamentización”, un programa impulsado por el DOJ que ha sido cuestionado por legisladores conservadores.

El senador John Cornyn, cuyo voto resulta clave para que la candidatura avance, aseguró que el Departamento de Justicia no ha entregado los documentos que respalden los compromisos asumidos por Blanche durante su audiencia de confirmación.

“No hay necesidad real de celebrar una reunión si simplemente presentan la documentación que hemos solicitado”, declaró Cornyn a la prensa.

El legislador explicó que busca que el compromiso de eliminar el denominado fondo quede establecido formalmente y que también se modifique el alcance del acuerdo relacionado con las auditorías fiscales de Trump, su familia y sus empresas.

La candidatura queda en pausa

Otro de los republicanos que mantiene reservas es el senador Thom Tillis, quien afirmó que han existido avances en las negociaciones, aunque todavía no son suficientes para respaldar la nominación.

“Aún no hemos llegado a ese punto, y en este asunto, apoyo plenamente lo que Cornyn está tratando de hacer”, declaró Tillis.

Mientras tanto, Blanche sostuvo reuniones privadas con varios senadores en el Capitolio, aunque un encuentro previsto con Cornyn fue cancelado debido a la falta de avances.

El Departamento de Justicia entregó un borrador para eliminar el polémico fondo de aproximadamente $1,800 millones, pero no incorporó los cambios solicitados respecto al acuerdo con el IRS, lo que mantiene estancado el proceso.

Incluso, Cornyn insinuó que la Casa Blanca podría estar interviniendo en las negociaciones y rechazó las declaraciones de Trump, quien sugirió que la oposición del senador obedecía a diferencias políticas derivadas de las primarias republicanas.

Por ahora, el Comité Judicial continuará negociando con el Departamento de Justicia antes de fijar una nueva fecha para votar la candidatura de Blanche.

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