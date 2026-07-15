Caso Epstein pone contra las cuerdas a Todd Blanche en audiencia para dirigir el DOJ

La polémica por la gestión de los archivos de Jeffrey Epstein se convirtió este miércoles en el principal obstáculo para Todd Blanche, quien compareció ante el Comité Judicial del Senado en busca de ser confirmado como secretario de Justicia de Estados Unidos.

Aunque el funcionario defendió el trabajo realizado por el Departamento de Justicia (DOJ) y aseguró que la actual administración ha sido “la más transparente” en torno al caso, los cuestionamientos por los errores en la publicación de los documentos dominaron buena parte de la audiencia.

“Quiero asegurarme de que el pueblo estadounidense sepa que esta administración, en lo que respecta a Jeffrey Epstein, ha sido más transparente que cualquier administración”, afirmó Blanche durante su comparecencia.

De acuerdo con información de AP, el funcionario reconoció que hubo fallas en la divulgación de los expedientes, aunque sostuvo que fueron corregidas y que el objetivo siempre fue ofrecer el mayor nivel de transparencia posible. Entre los errores detectados figuraron problemas de censura que dejaron visibles fotografías y datos personales de posibles víctimas, lo que provocó fuertes críticas.

Los archivos de Epstein eclipsan la confirmación de Blanche

Más allá de su cercanía con el presidente Donald Trump, el tema que más inquietó a los senadores fue el manejo del caso Jeffrey Epstein, considerado uno de los expedientes más sensibles del Departamento de Justicia.

La controversia aumentó después de que la exsecretaria de Justicia, Pam Bondi, señalara en reuniones privadas con legisladores que Blanche fue el principal responsable de supervisar la divulgación de los documentos. Aunque el funcionario rechazó haber actuado de forma indebida, el episodio alimentó las dudas sobre su capacidad para encabezar el DOJ.

Republicanos definirán el futuro del funcionario

Con la oposición prácticamente unánime de los demócratas, Blanche necesita el respaldo de todos los republicanos del comité para que su nominación avance. Legisladores como John Cornyn y Thom Tillis evitaron adelantar su voto y dejaron claro que la audiencia sería determinante.

Además del caso Epstein, los senadores también cuestionaron la cercanía de Blanche con Trump, su papel en investigaciones contra adversarios políticos del mandatario y su participación en decisiones recientes del Departamento de Justicia.

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