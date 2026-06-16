Todd Blanche evita responder sobre una posible investigación contra Gavin Newsom

El fiscal general interino Todd Blanche evitó responder preguntas sobre una posible investigación del Departamento de Justicia (DOJ) relacionada con el gobernador de California, Gavin Newsom, durante su paso por el Capitolio.



El momento quedó registrado en video por CNN y se produjo mientras Blanche se dirigía rápidamente hacia uno de los elevadores del recinto, donde sostenía reuniones con senadores en busca de su confirmación permanente al frente del Departamento de Justicia.



“¿Te dijo la presidenta que investigaras a Gavin Newsom?” y “¿Puedes confirmar que esto no implica investigar a Gavin?”, preguntó el periodista; sin embargo, Blanche no respondió a ninguna de las interrogantes y continuó su camino sin hacer comentarios.

No response from acting Attorney General Todd Blanche if DOJ is investigating Gov. Gavin Newsom after the California Democrat accused the department of targeting him and his wife pic.twitter.com/ZokANJXGao — Manu Raju (@mkraju) June 15, 2026

Crecen las dudas sobre una presunta investigación

Las preguntas surgen después de que Gavin Newsom denunciara públicamente que él y su esposa, Jennifer Siebel Newsom, estarían siendo objeto de una investigación federal.



De acuerdo con información publicada por The New York Times, la fiscalía federal del Distrito Este de California investiga a personas vinculadas al gobernador por posibles delitos fiscales.



Una fuente familiarizada con el caso aseguró que Jennifer Siebel Newsom figura entre las personas bajo revisión, aunque señaló que el propio gobernador no estaría siendo investigado actualmente.



Según la oficina de Newsom, investigadores han solicitado información financiera relacionada con el mandatario, su esposa y organizaciones vinculadas a ambos.

Newsom acusa motivaciones políticas

El gobernador demócrata reaccionó con dureza a los reportes y acusó al presidente Donald Trump de utilizar al Departamento de Justicia con fines políticos.

“Si no puede intimidarme, irá tras la madre de nuestros hijos”, afirmó Newsom en un video difundido en redes sociales.

El gobernador también aseguró que no tiene nada que ocultar y pidió que su familia quede fuera de cualquier disputa política.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha confirmado públicamente si existe una investigación contra Gavin Newsom, mientras que el silencio de Todd Blanche deja más preguntas que respuestas sobre el alcance real de las pesquisas.

Today, my wife & I joined Donald Trump’s hit list. He has directed his Department of Justice to investigate us. They have not found a crime – they are simply trying to find one.



He isn't coming after me because of mean tweets, but because I am considering running for President.? pic.twitter.com/tVYk3WUvO8 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 15, 2026

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