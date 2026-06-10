Gavin Newsom y Kamala Harris apoyan a Xavier Becerra para gobernador de California

El mandatario estatal en funciones, Gavin Newsom, y la exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se pronunciaron a favor del candidato demócrata Xavier Becerra para gobernador de California en las elecciones generales de noviembre.

Las declaraciones de Newsom y Harris se publicaron después de la confirmación de que el republicano Steve Hilton será el rival de Becerra en las elecciones generales tras obtener el segundo lugar en las primarias del 2 de junio.

.@XavierBecerra has the experience and grit California needs.



He will stand up to Donald Trump, defend our families, and keep our state moving forward.



It’s time to get to work and help him win this November. pic.twitter.com/kQbzdjlXHP — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 10, 2026

Tras el conteo del 90.5% de las boletas contabilizadas, Xavier Becerra está a la cabeza con el 27.9% (2,390,780 votos), seguido por Hilton con el 25% (2,137,993 sufragios).

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“Xavier Becerra tiene la experiencia y la determinación que California necesita. Se enfrentará a Donald Trump, defenderá a nuestras familias y mantendrá a nuestro estado avanzando. Es hora de ponernos manos a la obra y ayudarlo a ganar en noviembre”, expresó Newsom en las redes sociales.

Gavin Newsom cumple con los últimos meses de su mandato de acuerdo con los límites de mandato para los gobernadores de California.

El mandatario estatal instó a la población del Estado Dorado a unirse en torno al candidato demócrata hispano.

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“Ahora es el momento de que los demócratas se unan y ganen en noviembre. Me enorgullece apoyar a Xavier como nuestro candidato a gobernador y espero contribuir a una transición sin contratiempos. Él se enfrentará a Donald Trump, defenderá a nuestras familias y mantendrá a California avanzando”, añadió.

Previo a las primarias del 2 de junio, Newsom no se pronunció públicamente a favor de Becerra, cuya campaña se catapultó tras el retiro de la candidatura de demócrata Eric Swalwell en medio de un escándalo sexual en abril.

Harris hace público su respaldo a Becerra

La exvicepresidenta y excandidata presidencial, Kamala Harris, también hizo público su apoyo a favor del exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en la administración de Joe Biden.

Congratulations to @XavierBecerra. I am excited to offer him all the support I can as he sets out to become our state’s next governor.



This race has featured a large field with many strong candidates, and I am confident that our party will now unite behind Xavier and his calm,? — Kamala Harris (@KamalaHarris) June 10, 2026

“Felicitaciones a @XavierBecerra. Estoy emocionada de ofrecerle todo el apoyo que pueda mientras se prepara para convertirse en el próximo gobernador de nuestro estado“, publicó Harris en su cuenta de X.

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Después de perder las elecciones presidenciales de 2024 ante Donald Trump, se mencionó a Harris como posible candidata demócrata para la gubernatura de California, hasta que anunció que se desistía de participar en las elecciones.

Kamala, quien ha pasado más tiempo en California, su estado natal, después de comprar una residencia en Malibu, declaró que ha tenido la oportunidad de observar la labor de Becerra.

“He tenido la suerte de ver de primera mano cómo Xavier nunca rehúye las batallas más importantes, ya sea enfrentándose a las compañías farmacéuticas como secretario de Salud y Servicios Humanos o persiguiendo a traficantes sexuales y a grandes contaminadores como fiscal general de California”, dijo.

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Harris aseguró que Becerra, como gobernador, hará todo lo necesario para enfrentar a Trump, defender los derechos y proteger a las comunidades de California.

De ser elegido, Xavier Becerra se convertiría en el primer gobernador latino de California en aproximadamente 150 años.

Tom Steyer, candidato demócrata que terminó tercero en las primarias, reconoció su derrota y ofreció su respaldo a Becerra. Katie Porter, quien también participó en la contienda del 2 de junio, manifestó su respaldo al exfiscal general de California.

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En el sistema de primarias de California, los dos candidatos que reciben el mayor número de votos avanzan a las elecciones generales de noviembre, independientemente de su afiliación partidista.

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