Xavier Becerra aseguró un lugar en la segunda vuelta de las elecciones a gobernador de California

Aunque continúa el recuento de votos después de unas primarias muy disputadas, la tendencia favoreciendo ligeramente a Xavier Becerra (26.8% de los votos) garantiza su pase a una segunda vuelta a celebrarse el próximo 3 de noviembre.

De acuerdo con la agencia de noticias Associated Press (AP), detrás del exsecretario de salud se sitúa Steve Hilton (26.4%), expresentador de la cadena de televisión Fox News y quien cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump.

A pesar de que en la tercera posición aparece el demócrata Tom Steyer (21.1%), quien direccionó $216 millones de dólares de su bolsillo hacia su campaña, parece estar definido que la disputa para encontrar al sucesor de Gavin Newsom como mandatario del “Estado Dorado” será entre Becerra y Hilton.

“El pueblo del gran estado de California, en la nación más grande del mundo, ha hablado alto y claro, con orgullo. No nos comprarán. No nos intimidarán. Y jamás daremos marcha atrás. ¡Noviembre, allá vamos!”, expresó en un comunicado Becerra, político de raíces mexicanas que parece haberse ganado el apoyo de un amplio sector de californianos disgustados con la política migratoria impulsada desde la Casa Blanca.

Xavier Becerra aspira a convertirse en el primer gobernador latino de California desde 1875, cuando Romualdo Pacheco, entonces vicegobernador fue ascendido para cubrir el puesto durante 10 meses. (Crédito: Jae C. Hong / AP)

Con menos de un punto porcentual de diferencia que le separa del objetivo de alcanzar al abogado demócrata de 68 años ya contabilizado cerca del 70% de las papeletas, Steve Hilton lanzó un video burlándose de las más de tres décadas de carrera política de su rival, los cuales define como una continuación del statu quo político de California.

Durante 55 segundos, se aprecia como a través de la pantalla de un viejo televisor van apareciendo imágenes de Xavier Becerra acompañadas de frases que resultan un duro golpe para campaña del demócrata mientras recurrentemente se escuchan risas de fondo.

“Le puse un ‘sobresaliente’ a Gavin Newsom en materia de personas sin hogar. Prometo destinar más de su dinero al tren de alta velocidad. Yo era demasiado incompetente para la administración Biden. No voy a cambiar nada en la forma de gobernar California. Xavier Becerra es más de lo mismo. No veas otra repetición”, son las frases con las cuales Steve Hilton pretende truncar la confianza de la ciudadanía hacia su oponente, una clara señal de lo reñida que será la guerra de descalificaciones entre los dos candidatos a desarrollarse de aquí hasta noviembre.

CONFIRMED: Xavier Becerra will be the Democrat candidate for governor.



Is this is a joke? pic.twitter.com/wTciEuqrxS — Steve Hilton (@SteveHiltonx) June 6, 2026

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