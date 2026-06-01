Xavier Becerra: “Restaurar la fe en las oportunidades de California”

Xavier Becerra, el candidato a gobernador de California y arquitecto detrás de los esfuerzos para limitar el precio de la insulina a $35, además de ampliar la cobertura de salud para más de 24 millones de estadounidenses, aspira a restaurar la fe de las familias en las oportunidades de progreso que ofrece el Estado Dorado a quien lucha y se esfuerza con ahínco.

Becerra lideraba la carrera para la elección de este 2 de junio con un 23% de apoyo entre los probables votantes, según la encuesta realizada por el Instituto de Políticas públicas de California (PPIC).

En entrevista, Becerra, de 68 años, criticó las políticas federales de inmigración y prometió proteger los derechos de los inmigrantes, incluido el acceso a la atención médica.

“Creo que California está hambrienta de un gobernador capaz de reavivar el sentido de posibilidad”, dijo. “Esta campaña siempre se ha centrado en una única convicción: que trabajar arduamente debería ser suficiente para ayudarles a construir algo perdurable”.

Y detalló el hombre nacido en Sacramento con referencia a sus logros políticos: “Podría serlo mediante el trabajo que se realice para ayudar a limitar el precio de medicamentos como la insulina a 35 dólares o para negociar mejores precios de fármacos para Medicare por primera vez en la historia, o bien al brindar cobertura médica a más de 24 millones de estadounidenses a través del programa Obamacare”.

Aquella posibilidad la convirtió en realidad como secretario en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) bajo la administración de Joe Biden.

“Me postulo porque las familias de California quieren ver una realidad concreta. En este momento, el impulso que lleva esta campaña es genuino. Lideramos las encuestas y estamos recaudando fondos”, apunta. El promedio de las donaciones recibidas de personas para su campaña en todo el estado ronda los $59 dólares.

“No se trata de un multimillonario [Tom Steyer] extendiéndose un cheque a sí mismo; se trata de personas como maestros, enfermeros y trabajadores sindicalizados que están respaldando esta campaña y ayudándonos a impulsarnos hacia la victoria”, asegura.

El candidato demócrata a la gubernatura de California, Xavier Becerra, saluda a simpatizantes en un evento de campaña el 28 de mayo en West Hollywood. Crédito: Jae C. Hong | AP

– ¿Cómo debería responder California si se reanudan las medidas federales enérgicas contra la inmigración? ¿Y cree usted, en este momento, que se pueden frenar los excesos de ICE?

Me aseguraré de utilizar todas las herramientas que tuve a mi disposición cuando fui fiscal general, durante la primera vez que Donald Trump fue presidente. Sin duda trabajaré estrechamente con el fiscal general Rob Bonta para proteger los intereses de nuestras familias inmigrantes y me aseguraré de no permitir que Donald Trump se salga con la suya con conductas ilegales, como las que observamos con su fuerza mercenaria del ICE, la cual está violando las leyes que amparan tanto a los ciudadanos estadounidenses como a los residentes en todo el estado de California y en todo el país.

Nos mantendremos firmes, tal como lo hemos hecho en el pasado; y lo haré no solo porque ya lo hice en mi calidad de fiscal general, sino porque sé lo que se siente -como hijo de inmigrantes- cuando no se respetan tus derechos, cuando te sientes amenazado y cuando te resulta difícil, a pesar de lo mucho que te esfuerzas, creer que tu gobierno está ahí para ti.

Por ello, nos aseguraremos de exigirle cuentas a ICE; de recordar que, si bien es una agencia federal, debe obedecer la Constitución. Debe respetar las leyes estatales cuando excede su jurisdicción; nos aseguraremos de que, ya sea en lo referente a la aplicación de las leyes de inmigración o al acceso a los servicios en el estado de California, nuestras familias inmigrantes sepan que están protegidas.

– Como gobernador, ¿qué medidas tomaría para abordar las condiciones y el trato inhumanos que sufren los niños y adultos migrantes actualmente recluidos en centros de detención con fines de lucro ubicados en California?

Tomaríamos todas las medidas a nuestro alcance para dejar de albergar en California cualquier instalación de detención que sea de propiedad privada. Nuestra autoridad al respecto es limitada, ya que el gobierno federal puede imponernos su voluntad; no obstante, haremos todo lo posible para garantizar que, si existe alguna instalación en California, esta cumpla con los estándares del estado, estándares cuyo cumplimiento podemos exigir al gobierno federal.

Por otra parte, continuaremos oponiéndonos a los esfuerzos del gobierno federal por recluir a familias inmigrantes que no han cometido delitos y que no son objeto de procesos penales; asimismo, haremos todo lo posible para demostrar al gobierno federal que no participamos en sus redadas ni en sus operativos de ICE.

Xavier Becerra, aquí en una reunión pública en Sacramento, dice que extender la atención médica para todos y decretar un estado de emergencia en vivienda serían sus primeras decisiones como gobernador. Crédito: Rich Pedroncelli | AP

– ¿Por qué dio marcha atrás, si es que esto es cierto, y dejó de apoyar un sistema de salud de pagador único? ¿Y qué hará para ayudar a las comunidades rurales que residen en zonas designadas como áreas con escasez de profesionales de atención primaria de salud?

Nunca di marcha atrás. Esa no es una representación exacta de la postura que he mantenido. Se trata de una distorsión que algunos de mis opositores han estado difundiendo desde hace algún tiempo. Yo he mantenido una postura coherente a lo largo de toda mi carrera en el servicio público.

En 1993 fui uno de los principales copatrocinadores de una legislación denominada “Medicare para Todos”. Medicare es una modalidad de sistema de pagador único y, desde aquel día hasta el día de hoy, he mantenido una postura coherente. Estoy convencido de que la forma más eficiente de prestar atención médica consiste en eliminar la mayor cantidad posible de intermediarios y de esos engranajes innecesarios del sistema de salud que consumen ingentes sumas de dinero.

Siempre he abogado por garantizar que contemos con un sistema de atención médica eficiente; y mientras nos esforzamos por alcanzar esa meta,tarea que ha resultado ardua a lo largo de estas más de tres décadas, debemos seguir avanzando hacia uno de los objetivos fundamentales de “Medicare para Todos”: asegurar que absolutamente todas las personas tengan acceso a la atención médica que necesitan.

(Xavier Becerra participó en la redacción y aprobación de la Ley de Atención Asequible, Affordable Care Act; la defendió ante la Corte Suprema cuando ejercía como fiscal general y, en su calidad de secretario del HHS, contribuyó a consolidar Obamacare hasta convertirla en el exitoso programa que es hoy, logrando brindar cobertura a más de 24.5 millones de personas a través de los mercados privados y facilitando la expansión del programa Medicaid).

– Si resulta elegido gobernador de California, ¿cuál sería su primera orden ejecutiva inmediatamente después de prestar juramento?

He declarado que, al asumir el cargo, decretaré un estado de urgencia o emergencia en el estado en lo que respecta a la vivienda, y tomaré medidas para poner en práctica acciones que nos permitan comenzar a construir más viviendas lo más rápido posible. Actualmente existen cerca de 40,000 unidades de vivienda que están listas para ser construidas. Solo les falta la financiación necesaria para poder dar comienzo a la construcción. Por lo tanto, trabajaré de inmediato con la legislatura para ver si podemos encontrar los recursos que permitan que esos proyectos avancen, poniendo la pala en la tierra, de modo que podamos brindar a los californianos una verdadera certeza de que realmente construiremos las unidades de vivienda que necesitamos.

También he dicho que, durante ese estado de emergencia habitacional, buscaría congelar las tarifas de los servicios públicos y las primas de los seguros de hogar y de daños, ya que creo firmemente que la mayoría de las familias en California no logran comprender la espiral de precios de los servicios públicos y de las primas de seguros de hogar; además, tienen derecho a saber qué es lo que están pagando o, como ocurre en muchos casos, por qué están perdiendo sus pólizas sin suficiente previo aviso. Por consiguiente, considero que hay ciertas medidas que podemos tomar con gran rapidez y que ayudarán al público a comprender mejor de qué manera comenzaremos a reducir el precio de tantas cosas en California.