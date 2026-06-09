Xavier Becerra ya piensa en las elecciones de noviembre para gobernador de California

A pesar de que todavía no hay un anuncio oficial sobre los resultados de las primarias, el demócrata Xavier Becerra ya tiene en la mira su participación en las elecciones generales de noviembre para gobernador de California, a la espera de conocer el nombre de su contrincante en las boletas.

La mañana de este martes, Becerra comenzó su campaña hacia las votaciones de noviembre con un evento en el histórico barrio South Central, en Los Ángeles.

Becerra, cuya campaña en las primarias recibió el término “Tío Xavier” para realzar sus raíces mexicoamericanas, acudió al Mercado La Paloma, donde se reunió con pequeños empresarios y clientes, con quienes platicó en español.

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“Esta es la gente con la que crecí. Es decir, entrar en este mercado me recuerda a casa, me recuerda a mis viajes a México“, declaró Becerra.

La mañana de este martes, con el 83.4% de las boletas contabilizadas, Xavier Becerra encabezaba las primarias para gobernador de California, con el 27.7% (2,193,642 votos).

Se espera que este martes, con la siguiente actualización de votos contabilizados, se tenga mayor certeza que pueda definir el segundo lugar de las primarias, que enfrentará a Becerra en las elecciones de noviembre.

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Por el momento, el republicano Steve Hilton es segundo, con el 25.1% (1,984,035 votos), por delante del demócrata Tom Steyer, que es tercero, con el 22.4% (1,773,756 votos).

Una semana después de las votaciones, Hilton todavía no tiene seguro su lugar para que su nombre aparezca en las papeletas de noviembre, a diferencia de Becerra, después de que la Associated Press lo declaró vencedor la noche del viernes 5 de junio.

Becerra dijo estar ansioso por conocer a su rival de noviembre, pero aseguró estar contento con la participación electoral hasta el momento.

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“Sabemos que estamos dentro, así que vamos a salir y seguir hablando con la gente como lo hicimos durante las primarias. Y esperamos que la gente siga participando y que tengamos una participación aún mayor en las elecciones generales de noviembre”, agregó el demócrata.

Hilton también programó eventos este martes en el sur de California, para lanzar su campaña rumbo a las elecciones generales.

Steve Hilton ofreció una conferencia de prensa este martes en Los Ángeles. Crédito: Benjamin Hanson | AP

El republicano se pronunció en contra del sistema de primarias de California tras la derrota del candidato a la alcaldía de Los Ángeles, Spencer Pratt, ante Karen Bass y Nithya Raman, quienes se enfrentarán por el cargo en noviembre.

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“Spencer Pratt presentó argumentos increíblemente convincentes a favor del cambio en Los Ángeles. Creo que lo que ha sucedido con Spencer Pratt es una farsa“, declaró Hilton.

Los funcionarios electorales no han informado cuál fue la participación electoral en las primarias de California. El condado de Los Ángeles estimó este lunes que más del 35% de los electores registrados emitieron su voto para el proceso del 2 de junio.

Debido a lo reñido de la contienda, todavía no se puede determinar si el segundo lugar corresponde a Hilton o a Steyer, para asegurar su avance a las elecciones generales de noviembre.

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SEIU respalda a Becerra

El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) de California hizo patente este martes el apoyo de la organización, que cuenta con 750,000 miembros, al candidato demócrata Xavier Becerra para las elecciones de noviembre.

“Hijo de inmigrantes, la crianza de Becerra en un entorno de clase trabajadora nos resulta muy cercana“, declaró el presidente de SEIU California y SEIU 2015, Arnulfo de la Cruz, en un comunicado.

“El padre de Xavier era sindicalista, así que entiende que la fuerza de los trabajadores es lo que hace posible el sueño californiano. Para Xavier, significó ser el primero de su familia en ir a la universidad”, agregó el líder sindicalista.

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De la Cruz agregó que, con la atención médica y la democracia en juego, además de la avaricia corporativa asfixiando los presupuestos familiares, la clase trabajadora busca un líder que no tema enfrentarse a Donald Trump y desafiar a los directores ejecutivos que los están exprimiendo.

“Hoy, los miembros de SEIU se enorgullecen de respaldar a Xavier Becerra, un luchador que lidera con valores de la clase trabajadora y que se ha enfrentado sin miedo a Trump y a las mayores corporaciones de atención médica, y ha ganado”, agregó De la Cruz.

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