Acusaciones de Trump sobre el voto en California carecen de base, afirma registrador de Los Ángeles

Las acusaciones que hizo el presidente Donald Trump la semana pasada de que los demócratas estaban robando las elecciones de las primarias de California no tienen ningún respaldo, declaró el registrador del condado de Los Ángeles, Dean Logan.

En su cuenta de Truth Social, Trump se lanzó en contra del voto por correo, que impulsó el gobernador de California, Gavin Newsom, para el proceso electoral del martes 2 de junio, sin presentar ninguna prueba.

“Están intentando ROBAR LAS PRIMARIAS PARA GOBERNADOR DE CALIFORNIA Y LAS PRIMARIAS PARA ALCALDE DE LOS ÁNGELES A DOS GRANDES CANDIDATOS REPUBLICANOS. Aquí vamos con la cantidad masiva y tardía de BOLETAS POR CORREO”, escribió el presidente.

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Logan aseguró que las acusaciones de Trump forman parte de una narrativa basada en el resultado de las elecciones, en la que los candidatos apoyados por el presidente no encabezaron las preferencias en las elecciones para gobernador de California y en la alcaldía de Los Ángeles.

“Como administradores electorales, no podemos distraernos con eso. Tenemos que seguir el proceso tal como lo prescribe la ley“, declaró el registrador del condado de Los Ángeles en una entrevista con la cadena ABC.

“Diría que el hecho de que haya votantes que esperaron y depositaron sus boletas en los buzones de votación hasta tarde el día de las elecciones es una señal de que confían en que esas boletas serán contadas, y así será“, añadió.

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El registrador del condado de Los Ángeles reiteró que es la forma en que está diseñado el proceso electoral en California.

El registrador del condado de Los Ángeles dijo que las primarias se realizaron sin contratiempos. Crédito: Jae C. Hong | AP

“Eso resulta frustrante para algunas personas. Lo entiendo, pero frustrante es diferente a lanzar acusaciones sin fundamento, así que no nos vamos a distraer con eso”, agregó Logan.

Además de sus mensajes en las redes sociales, Trump mantiene sus acusaciones en medios de comunicación sin presentar pruebas.

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El fin de semana, en una entrevista con el programa “Meet the Press”, de NBC, se le preguntó al presidente si tenía evidencia para respaldar sus afirmaciones relacionadas con las elecciones en California.

“Lo único que tengo que hacer es mirar“, expresó Trump.

Después de otros momentos de tensión en la entrevista, Trump se quitó el micrófono y la dio por terminada.

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La noche de este domingo, la demócrata Nithya Raman adelantó al republicano Spencer Pratt en las primarias por la alcaldía de Los Ángeles, y este lunes fue confirmada como la contendiente para el cargo con la también demócrata Karen Bass.

“No es posible que Spencer Pratt haya perdido (avanzar a) la segunda vuelta de Los Ángeles después de la gran ventaja que tenía”, publicó este lunes Trump en Truth Social.

“Creo que la decisión política que se ha tomado en California, y no es una decisión reciente, sino que lleva décadas, es permitir a los votantes la mayor cantidad de opciones y el mayor acceso para participar en sus elecciones”, dijo el registrador del condado de Los Ángeles.

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“La contrapartida es que si se depositan un cuarto de millón de papeletas en urnas el día de las elecciones y se recogen después del cierre de las urnas a la 8:00 p.m., se necesitará tiempo para procesarlas de forma precisa y segura“, agregó.

El registrador del condado de Los Ángeles dijo que el proceso para contabilizar los votos no se ha detenido en California.

“Pero así es, y esto es intencional en California, y cuando digo intencional, me refiero a intencional para fomentar la participación, no para ningún otro propósito“, expresó.

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Logan mencionó que eso no sucede únicamente en California.

“Si recuerdan las elecciones presidenciales de 2020, cuando pasaron semanas después de las elecciones, y la gente esperaba el resultado, California no fue un estado clave en esas elecciones“, dijo.

Logan recordó que hubo otros estados que tienen políticas similares que permiten a los votantes emitir su voto hasta el día de las elecciones, pero que también garantizan que esos votos se traten con seguridad, transparencia y cuidado”, afirmó.

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De acuerdo con especialistas políticos, los resultados que favorecían a Pratt la noche del día de las primarias fueron porque los republicanos dominaron el voto anticipado, mientras que apenas el 15% de los votantes registrados en Los Ángeles son republicanos.

Los candidatos demócratas, en particular Nithya Raman, se vieron favorecidos con los votos por correo que se recibieron hasta el día de las primarias, lo que se reflejó en las actualizaciones durante los días siguientes.

“Hay mucho ruido y forma parte de una narrativa nacional. Es lamentable que en los últimos ocho o diez años hayamos visto cómo se crea una narrativa que siembra dudas sobre el proceso, de modo que si el resultado no es el esperado, se ha convertido en una especie de manual de estrategias”, dijo Logan.

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“Pero el manual político es diferente de la ley sobre cómo administramos las elecciones, y somos independientes de esa narrativa política“, añadió el registrador del condado de Los Ángeles.

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