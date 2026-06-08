Nithya Raman avanza a elecciones generales para la alcaldía de Los Ángeles

La concejala Nithya Raman avanzó a las elecciones generales de noviembre para enfrentarse a Karen Bass en la contienda por la alcaldía de Los Ángeles.

Raman logró remontar una desventaja con la estrella de la telerrealidad, Spencer Pratt, que estaba segundo en la contienda tras anunciarse los primeros resultados preliminares la noche de las primarias de California, el martes 2 de junio.

En el transcurso de la semana, Raman recuperó la distancia conforme se anunciaban las actualizaciones de la votación, hasta adelantar a Pratt la noche de este domingo.

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De acuerdo con la agencia AP, Raman avanzó a la segunda vuelta electoral contra la actual alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en lo que se espera un enfrentamiento inesperado entre dos demócratas y antiguos aliados políticos para dirigir a una ciudad de casi 4 millones de habitantes.

Pratt, el candidato que recibió el apoyo del presidente Donald Trump, quedó fuera de la contienda.

La candidatura de Pratt, estrella del reality show “The Hills”, ganó atención nacional debido a su fama y a su disposición a desafiar al gobierno encabezado por Bass, sobre todo al criticar su respuesta al incendio Palisades, conflagración en la que el candidato perdió su residencia a causa de las llamas.

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Sin embargo, la atención que recibió Pratt no fue suficiente para obtener uno de los dos lugares disponibles en las boletas para la elección del 3 de noviembre.

Con el 92.4% de las boletas contabilizadas, Raman está en el segundo lugar con el 28.5% (229,576 votos), mientras que Spencer Pratt está en tercer lugar con el 25.8% (207,757 votos).

Karen Bass se mostró fuerte desde los primeros conteos, y la tarde de este lunes contaba con el 34.3% (275,992 sufragios).

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Raman anunció su candidatura a última hora después de haber respaldado públicamente la reelección de Bass.

Nithya Raman fue elegida concejala con el apoyo de los Socialistas Democráticos de América, y las elecciones pondrán a prueba si los votantes de Los Ángeles, de fuerte tendencia demócrata, se inclinan aún más hacia la izquierda política para abordar problemas como la falta de vivienda.

Bass se convirtió en la primera mujer negra en ocupar la alcaldía de Los Ángeles, mientras que Raman tiene la posibilidad de ser la primera mujer del sur de Asia en desempeñar el cargo.

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