Karen Bass lidera primarias en Los Ángeles mientras Raman se acerca a Pratt

La concejala Nithya Raman reduce la desventaja con respecto a Spencer Pratt, mientras Karen Bass se afianza al frente de las primarias para la alcaldía de Los Ángeles.

Con el conteo de votos hasta la noche de este sábado, Pratt está en segundo lugar en la elección, con el 27%, mientras que Raman es tercera, con el 26%. La diferencia entre ambos es de apenas 7,494 sufragios.

La alcaldesa Karen Bass está a la cabeza en las elecciones, con el 35% de la votación preliminar tras la contabilización del 77% de las papeletas.

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De acuerdo con las primarias de California, los dos candidatos que obtengan el mayor número de votos, sin haber alcanzado el umbral del 50%, avanzan a las elecciones generales de noviembre.

Según los resultados preliminares, Karen Bass tiene 235,180 votos, con Pratt en el segundo lugar, con 184,596 sufragios, y Raman contaba con 177,102 votos.

Karen Bass tiene el 35% de la votación en las primarias de Los Ángeles.

En el recuento de votos más reciente, que se entregó este sábado, se añadieron aproximadamente 60,000 votos, y un porcentaje de ellos ayudó a Raman a acercarse a Spencer Pratt.

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Cuando se hicieron públicos los primeros resultados, la noche del martes 2 de junio, Pratt mantenía una ventaja de 10 puntos sobre Nithya Raman. Sin embargo, conforme se anunciaron las siguientes actualizaciones, la distancia entre ambos se redujo a cerca del 3% la noche del viernes.

Los especialistas políticos aseguraron que Bass ya tenía asegurado su lugar para las elecciones de noviembre, y solo faltaría saber el nombre del candidato a al que enfrentará para definir al próximo alcalde o alcaldesa de Los Ángeles para los próximos cuatro años.

De acuerdo con la oficina del registrador, las 156,965 boletas incluidas en la actualización del sábado elevan el número total de votos procesados a 1,774,846.

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La cifra representa más del 30% de los votos registrados en el condado de Los Ángeles, y la agencia dijo que quedaban por contabilizar alrededor de 463,180 papeletas.

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