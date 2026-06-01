California celebra elecciones primarias este 2 de junio: todo lo que hay en juego

California tiene una cita decisiva este martes 2 de junio con las elecciones primarias, que pueden marcar el camino político que tomará el Estado Dorado durante los próximos cuatro años.

El voto que los electores activos elegibles decidan en las primarias permitirá conocer si se mantiene el control del estado en manos del Partido Demócrata, o si se determina un cambio político con la llegada de un gobierno republicano.

De acuerdo con los últimos sondeos llevados a cabo por el Instituto de Políticas Públicas de California, el demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton encabezan las preferencias en la carrera para gobernador de California, con el 23% y el 20% de apoyo, respectivamente.

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Más atrás se encuentran el demócrata Tom Steyer (15%), el republicano Chad Bianco (13%) y la demócrata Katie Porter (12%).

Las primarias de California tienen el sistema “Top Two”, que entró en vigor el 1 de enero de 2011, y establece que los dos candidatos que reciben la mayor cantidad de votos, independientemente de su partido, serán los contendientes a la gubernatura en las elecciones generales de noviembre.

El demócrata Xavier Becerra encabeza las preferencias para gobernador de California. Crédito: Godofredo A. Vásquez | AP

Vence el plazo para entrega de boletas por correo

Cuando faltan unas horas para el día de las elecciones, los votantes solo tienen como alternativa depositar sus boletas en los buzones oficiales o entregarlas en los centros de votación a más tardar este martes 2 de junio para que sean contabilizadas.

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Si usted no se inscribió a tiempo en el registro de votantes, todavía puede registrarse “condicionalmente” en persona en alguno de los centros de votación.

Este martes 2 de junio, los centros de votación permanecen abiertos en un horario de 7.00 a.m. a 8:00 p.m.

¿Qué incluye la boleta electoral?

Debido a que se trata de unas elecciones primarias de mitad de mandato, a nivel estatal se eligen por votación cargos ejecutivos de alto nivel, como la gubernatura de California y los escaños para la Cámara de Representantes.

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Este año, la elección más importante en California es la de gobernador, cargo que está en pelea debido a la limitación de mandatos de Gavin Newsom, quien se reeligió en 2023.

Los candidatos que aspiran a ocupar el cargo de gobernador de California son:

Demócratas : Xavier Becerra, Antonio Villaraigosa, Tom Steyer, Katie Porter, Matt Mahan y Tony Thurmond.

: Xavier Becerra, Antonio Villaraigosa, Tom Steyer, Katie Porter, Matt Mahan y Tony Thurmond. Republicanos: Steve Hilton y Chad Bianco.

Otros cargos que se someten a votación son el vicegobernador, el secretario de Estado, el contralor y tesorero, el ministro de Justicia, el comisionado de Seguros y el superintendente de Instrucción Pública.

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Para el Congreso de los Estados Unidos, los electores también votan por los 52 escaños de California en la Cámara de Representantes.

En las elecciones legislativas de California, se eligen 20 de los 40 escaños del Senado, además de los 80 puestos de la Asamblea estatal.

Elecciones en Los Ángeles

Además de las elecciones federales y estatales, los votantes del condado de Los Ángeles también tienen votaciones para cargos importantes.

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En muchas de estas elecciones locales, si un candidato obtiene en las primarias más del 50% de los votos, gana el cargo de forma directa, como es el caso de la alcaldía de Los Ángeles. De lo contrario, los dos aspirantes con el mayor número de votos avanzan a las elecciones generales del 3 de noviembre.

La actual alcaldesa, Karen Bass, se mantuvo al frente en las encuestas previas a la elección, pero en el sondeo más reciente, se reveló que los dos contendientes principales, la concejala Nithya Raman y la estrella de la telerrealidad, Spencer Pratt, recortaron su desventaja.

Bass busca la reelección con una campaña basada en su programa “Inside Safe” y en sus esfuerzos por brindar vivienda permanente a las miles de personas sin hogar que todavía permanecen en las calles.

Karen Bass busca reelegirse como alcaldesa de Los Ángeles. Crédito: William Liang | AP

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Además de Bass, Raman y Pratt, también contienden por la alcaldía de Los Ángeles las siguientes personas;

Adam Miller (ejecutivo)

(ejecutivo) Andrej A Selivra (arquitecto técnico empresarial)

(arquitecto técnico empresarial) Andrew J. Kim (abogado)

(abogado) Asaad Alnajjar (gerente de ingeniería)

(gerente de ingeniería) Bryant Acosta (director creativo)

(director creativo) John Lodgson (miembro de la Junta del Concejo Vecinal)

(miembro de la Junta del Concejo Vecinal) Juanita López (científica politóloga)

(científica politóloga) Nelson Cheng (streamer/intervencionista conductual)

(streamer/intervencionista conductual) Rae Chen Huang (pastor y defensor de la vivienda)

(pastor y defensor de la vivienda) Suzy Kim (profesional de la salud mental)

(profesional de la salud mental) Tish Hyman (músico/empresaria)

(músico/empresaria) Griselda Díaz (administradora y desarrolladora de software)

(administradora y desarrolladora de software) Misael Ortega (empresario de la construcción)

En las elecciones municipales, los votantes de Los Ángeles eligen al fiscal de la ciudad, al contralor municipal y a los concejales de los distritos impares: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15.

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Las boletas también incluyen la contienda para sheriff del condado de Los Ángeles, con Robert Luna buscando reelegirse en el cargo. Sin embargo, tiene como rival al exalguacil Alex Villanueva, al capitán retirado Mike Bornman y a varios tenientes del LASD.

La oficina del tasador del condado de Los Ángeles, responsable de determinar y evaluar el valor de todas las propiedades sujetas a impuestos, elige a su titular. Jeffrey Prang aspira a la reelección, frente a los tasadores adjuntos Stephen Adamus y Sandy Sun, así como al economista inmobiliario Rob Newland.

En la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles se tiene una votación para dos escaños:

Distrito 1 (Eastside, SGV y Centro) : Escaño vacante porque su titular, Hilda Solís, no puede buscar la reelección. Entre los candidatos están la senadora estatal María Elena Durazo, Elaine Alaniz y David Argudo.

: Escaño vacante porque su titular, Hilda Solís, no puede buscar la reelección. Entre los candidatos están la senadora estatal María Elena Durazo, Elaine Alaniz y David Argudo. Distrito 3 (Westside, Valle de San Fernando): La actual supervisora Lindsey Horvath va por un segundo periodo, en una contienda contra Tonia Arey y Tomas Sidenfaden.

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Se tienen elecciones para 15 puestos de jueces del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, entre fiscales adjuntos, defensores públicos y abogados privados.

Cómo votar

Debido al corto plazo para las elecciones, ya no se tiene el tiempo suficiente para regresar la boleta electoral por correo, ya que tendrá el matasellos con una fecha posterior al 2 de junio, por lo que no sería contabilizada.

Se puede depositar la papeleta en un buzón oficial antes de las 8:00 p.m. del martes 2 de junio.

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También se puede entregar la boleta, de forma personal en un centro de votación o en un colegio electoral tradicional a más tardar este martes, día de la elección.

Después de entregar la boleta, puede hacer un seguimiento del documento. Es necesario registrarse en este enlace para recibir alertas por mensaje de texto o correo electrónico cuando la papeleta sea recibida y contabilizada.

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