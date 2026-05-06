Funcionarios de California instan a electores emitir voto de forma anticipada

Desde este lunes 4 de mayo, los votantes registrados activos comenzaron a recibir las boletas electorales para las primarias de California del 2 de junio.

A pesar de que todavía falta poco menos de un mes, el fiscal general de California, Rob Bonta, instó a los residentes a emitir su voto de forma anticipada ante la preocupación por la entrega de las papeletas y la intimidación a los votantes.

As we approach the upcoming election, our message to Californians is simple: make a plan, vote — and vote early — and know that your rights will be protected every step of the way.



CA won’t tolerate efforts to intimidate voters or interfere with the electoral process. And if… pic.twitter.com/L15ReZT7Nv — Rob Bonta (@AGRobBonta) May 5, 2026

“La democracia solo funciona si la gente es libre de votar sin miedo, sin intimidación, sin interferencias”, expresó Bonta en su mensaje publicado en redes sociales.

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Desde este martes 5 de mayo, se abrieron centros seguros para depositar las boletas electorales en todo el estado.

Para las primarias, los electores de California tienen distintas opciones para emitir su voto: en persona, en un centro de votación; depositar la boleta por correo en un lugar de entrega oficial, o devolver la papeleta por correo.

La petición del fiscal general de California ocurre en un momento en que un caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos podría invalidar las papeletas recibidas después del día de las elecciones. Se desconoce cuándo emitirá la corte su fallo.

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“Debido a los cambios en los plazos de entrega postal, la forma en que envíe su papeleta es importante, por eso animamos a la gente a votar con antelación“, expresó Bonta.

“Enviar su papeleta por correo el día de la selecciones, o incluso uno o dos días antes, podría significar que llegue demasiado tarde. Usted quiere que su voto cuente, yo quiero que su voto cuente”, agregó el fiscal general.

Sobre las especulaciones relacionadas con un posible despliegue de fuerzas armadas federales en los centros de votación, Bonta advirtió que sería ilegal cualquier intento de intimidación a los votantes.

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“Utilizar la aplicación de la ley en materia de inmigración, ya sea de forma explícita o implícita, como herramienta para disuadir a la gente de votar es ilegal. No se tolerará ninguna presencia que tenga como objetivo intimidar a los votantes o suprimir la participación“, expresó el fiscal general.

La secretaria de Estado, Shirley Weber, aseguró que las falsas afirmaciones sobre la seguridad de las papeletas de votación han causado una preocupación innecesaria entre los votantes.

“Algunos recordarán el rumor de que las papeletas de voto tenían agujeros para que la gente pudiera ver a través del sobre y que, como resultado, se podía saber cómo habías votado. Eso es totalmente falso“, declaró Weber.

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Funcionarios estatales y locales mencionaron que si los votantes tienen preocupación por enviar sus boletas por correo, pueden acudir personalmente a los lugares de entrega oficiales.

En el condado de Los Ángeles, algunos centros de votación anticipada abren sus puertas el 23 de mayo, y se prevé que todos los centros de votación anticipada estén disponibles para el 30 de mayo.

El 18 de mayo es el último día para inscribirse para votar en las elecciones primarias de California, que se llevarán a cabo el 2 de junio.

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