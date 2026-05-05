Xavier Becerra empata con Steve Hilton en preferencias para gobernador de California

El demócrata Xavier Becerra alcanzó al republicano Steve Hilton en las preferencias para gobernador de California, de acuerdo con una encuesta que dio a conocer este lunes el Partido Demócrata estatal.

Según la encuesta telefónica y en línea en inglés y español entre 1,200 californianos, que se llevó a cabo del 30 de abril al 2 de mayo, Becerra, ex fiscal general de California, empató con Hilton, excomentarista de Fox News, con el 18% de apoyo.

BREAKING: A new poll shows us pulling ahead of the field.



Californians are ready for leadership that puts people first – and together, we’re building a campaign that’s showing we can win in November.



We’re just getting started. Join us in building a California that works for… pic.twitter.com/oF1k8C1KsP — Xavier Becerra (@XavierBecerra) May 4, 2026

El sondeo, elaborado por la encuestadora Evitarus y divulgada por el Partido Demócrata, evidenció el avance que ha logrado la campaña de Becerra en la carrera para la gubernatura, después de que en la primera encuesta, publicada el 5 de abril, tenía apenas el 4%, frente al 14% de Hilton.

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Todo parece indicar que Becerra, exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en la administración Biden, saca el máximo provecho del escándalo sexual que dejó fuera de la contienda al excongresista Eric Swalwell, uno de los favoritos para ganar las elecciones.

La encuesta se elaboró entre 1,200 electores activos que emitirán su voto en las primarias de California del 2 de junio.

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De acuerdo con el sondeo, detrás de los punteros Becerra y Hilton, se encuentran el sheriff del condado de Riverside, el republicano Chad Bianco (14%), el multimillonario demócrata progresista Tom Steyer (12%), la exrepresentante demócrata Katie Porter (8%) y el alcalde de San José, Matt Mahan (7%).

La encuesta muestra que los electores no ofrecen el apoyo suficiente al exalcalde de Los Ángeles, el demócrata Antonio Villaraigosa (2%) y al superintendente de las escuelas públicas de California, el demócrata Tony Thurmond (1%).

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La demócrata Betty Yee, excontralora estatal, se retiró de la carrera a la gubernatura el mes pasado y expresó su respaldo en favor de Steyer, quien no ha logrado impulsar su campaña, como lo ha hecho Becerra, a pesar de ser quien más ha gastado en el proceso.

En las primarias del 2 de junio, los dos candidatos que obtengan el mayor número de votos serán los contendientes que estarán en las boletas de las elecciones generales de noviembre, en las que se decidirá quién será el próximo gobernador de California.

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