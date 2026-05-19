Videos generados por IA apoyan campaña de Spencer Pratt por alcaldía de Los Ángeles

Los videos generados por inteligencia artificial para apoyar la campaña de Spencer Pratt a la alcaldía de Los Ángeles están ganando popularidad en internet.

La campaña, que presenta a Pratt como un superhéroe y a la actual alcaldesa, Karen Bass, como una villana, trata de una nueva tendencia en la propaganda política.

LA is worth saving. Vote Spencer Pratt. pic.twitter.com/GpQpnfsuJe — Charles Curran (@charliebcurran) May 5, 2026

Sin embargo, los anuncios no fueron creados por el equipo de Pratt, sino que fueron elaborados y publicados en las redes sociales por sus seguidores.

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“Las personas van a fijarse en lo que esta campaña ha conseguido en términos de energizar y movilizar a la gente a nivel de base de una manera diferente. No se trata de donar dinero, ni siquiera de tocar puertas“, expresó el jefe de la oficina de ABC News en Washington, Rick Klein.

“Si grabas tu propio video, te estás sumando a una campaña de una manera que ahora resulta más auténtica para muchos votantes que crecieron en una era donde el contenido generado por el usuario es el rey“, agregó.

Los seguidores de Pratt muestran una imagen distópica de la ciudad de Los Ángeles, sin detenerse en presentar a Bass y al gobernador de California, Gavin Newsom, como villanos.

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En uno de los videos, divulgado a principios de mayo, presentan a Pratt con una figura similar a Batman, mientras que la imagen de inteligencia artificial de Karen Bass luce un maquillaje parecido al de “The Joker”.

“Alguien dijo: ‘Hagamos de Spencer Pratt un héroe’, y tal vez, con esa idea, se alimentó a la inteligencia artificial“, expresó la profesora de la Escuela Annenberg de la USC, Karen North.

“Y entonces la IA buscó a los mejores héroes que conectaran con los mensajes que Spencer Pratt ha estado transmitiendo. Es como una tormenta perfecta de factores que se unen para ayudar a amplificar la imagen que proyecta”, agregó la profesora de la USC.

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Unos días después, un segundo video creado con IA presenta a Pratt como un guerrero Jedi en un vehículo volador en medio de una ciudad de Los Ángeles incendiada.

LA is worth saving. Vote Spencer Pratt. pic.twitter.com/S9O8jvTz4I — Charles Curran (@charliebcurran) May 11, 2026

Las producciones fueron lanzadas en la cuenta de la red social X del cineasta Charles Curran.

En sus cuentas de redes sociales, Pratt ha compartido los videos, que cuentan con decenas de milees de vistas en internet, a la espera de que los mensajes motiven a los seguidores del candidato a la alcaldía de Los Ángeles o que ayuden a ampliar su base de apoyo.

“Una pregunta es si muchas de las personas que participan en esto son votantes. Los electores más jóvenes son los que menos votan en casi todas las elecciones del país“, mencionó Klein.

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La profesora Karen North expresó que la política y las decisiones políticas son temas que realmente son importantes.

La alcaldesa Bass calificó los videos de IA en favor de Pratt como una tendencia muy peligrosa, al preocuparle la violencia que muestran las producciones y su potencial para incitar a una persona inestable a herir o atacar a alguien más.

Las primarias de California están programadas para el 2 de junio, en las que Pratt tiene a Bass y a la concejal Nithya Raman como sus principales contendientes a la alcaldía de Los Ángeles.

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