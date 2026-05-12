Senador Padilla apoya a Bass en su reelección como alcaldesa de Los Ángeles

El senador Alex Padilla hizo patente este martes 12 de mayo su respaldo a Karen Bass en su carrera para reelegirse como alcaldesa de Los Ángeles.

Padilla, en un comunicado, destacó el liderazgo que encabezó Bass al oponerse a las redadas que desató el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde junio de 2025, ordenadas por la administración del presidente Donald Trump.

“When the Trump administration deployed troops into our communities and tore families apart, Mayor Bass stood up and stood firm for Angelenos. She’s reducing homelessness, building more housing, and making neighborhoods safer, while standing up for our city and our values. I’m… pic.twitter.com/BqJUMv7Tvw — Karen Bass (@KarenBassLA) May 12, 2026

“Karen Bass ha liderado a Los Ángeles en tiempos difíciles. Cuando la administración Trump desplegó tropas en nuestras comunidades y separó a familias, la alcaldesa Bass se mantuvo firme y defendió a los angelinos”, declaró el senador Padilla.

Sigue leyendo: Karen Bass no participará en foro de candidatos a alcaldía de Los Ángeles

“Está reduciendo la falta de vivienda, construyendo más viviendas y haciendo que los vecindarios sean más seguros, al tiempo que defiende nuestra ciudad y nuestros valores. Me enorgullece respaldar su reelección”, añadió.

Importante apoyo rumbo a las primarias

El respaldo de Padilla, en favor de la reelección de Bass como alcaldesa de Los Ángeles, se une al de figuras políticas de California, como el del también senador Adam Schiff y la exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Además de políticos, Bass también cuenta con el respaldo de personalidades de otros sectores, como el de Ervin Magic Johnson, miembro del Salón de la Fama de la NBA, quien apoya a la actual alcaldesa a pesar de recibir duras críticas.

Sigue leyendo: Candidatos a la alcaldía de Los Ángeles debaten sobre inmigración, indigencia e incendios forestales

Magic Johnson has been my friend for over 30 years. His belief in how I'm changing Los Angeles means everything to me.



Magic has poured his heart into this city long before anyone asked him to — through investment, through community, through showing up. I am deeply honored to… pic.twitter.com/wlcwdcjmLg — Karen Bass (@KarenBassLA) May 10, 2026

Johnson aseguró que la amistad de 30 años que mantiene con Bass, además de las acciones que la funcionaria ha tomado sobre las personas sin hogar y la reducción de las tasas de homicidio, fueron algunos de los motivos para expresarle su respaldo.

“Está haciendo un trabajo extraordinario. La alcaldesa Bass tiene que ser reelegida, y me alegra poder decirlo”, declaró la exestrella de Los Ángeles Lakers en el video compartido en las redes sociales de Bass.

“Asumiste un cargo difícil, lo has hecho de maravilla y todos apreciamos tu esfuerzo y lo que estás haciendo. Esperamos poder ayudarte a continuar con tu misión y con los proyectos que tienes en mente: tu visión para la ciudad”, agregó Magic en el video.

Sigue leyendo: Celebridades dividen apoyo y donaciones entre contendientes a la alcaldía de Los Ángeles

Sin embargo, Johnson fue criticado por opinar sobre la contienda política por la alcaldía de Los Ángeles ya que tiene su residencia en Beverly Hills, que no está entre los 114 vecindarios que pueden votar en las elecciones por la alcaldía de Los Ángeles.

Beverly Hills es una localidad que tiene a su propia alcaldesa, cargo que ocupa actualmente Sharona Nazarian.

Bass busca la reelección como alcaldesa en una contienda política en la que participan otros 15 aspirantes, entre los que tiene como principales adversarios a la figura de la telerrealidad Spencer Pratt y a la actual concejal Nithya Raman.

Sigue leyendo: Primarias en California definen el futuro político estatal

Un foro que se ofrecía a los candidatos a la alcaldía de Los Ángeles, programado para la noche de este miércoles 13 de mayo, fue cancelado después de que Karen Bass, Nithya Raman y Spencer Pratt declinaron su participación.

Sigue leyendo:

· Votantes de Los Ángeles decidirán sobre la renovación de 200,000 farolas

· Spencer Pratt enfrenta riesgos para su candidatura a la alcaldía de Los Ángeles

· Karen Bass recibe apoyo de funcionarios electos latinos en Los Ángeles