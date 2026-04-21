Votantes de Los Ángeles decidirán sobre la renovación de 200,000 farolas

Los votantes de Los Ángeles tomarán la decisión de renovar más de 200,000 farolas del alumbrado público en toda la ciudad, contemplada en una propuesta de evaluación en la Proposición 218.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, instó a los votantes a aprobar la propuesta, que aumentaría las tarifas para los propietarios aproximadamente en un 120% para ayudar a financiar un programa de $125 millones de dólares para reemplazar más de 200,000 farolas.

Según los funcionarios municipales, el sistema actual genera cerca de $45 millones de dólares y no se ha actualizado desde la década de 1990, cuando los votantes de California aprobaron la Proposición 218 para exigir la aprobación para las nuevas contribuciones locales o el aumento de las existentes.

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De acuerdo con la ley, la ciudad no puede aumentar las tarifas del alumbrado público sin el voto mayoritario de los propietarios afectados, un proceso que ha mantenido gran parte del sistema de financiación sin cambios durante décadas.

Se tiene previsto que unas 600,000 boletas electorales con la propuesta se envíen desde esta semana a los votantes de Los Ángeles.

Las autoridades de Los Ángeles aseguran que el robo de cable de cobre agrava los problemas de infraestructura, debido a que los ladrones lo roban de las líneas de fibra óptica subterráneas e inutilizan el alumbrado público en distintos vecindarios de toda la ciudad.

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Se tienen pendientes más de 32,000 solicitudes de reparación de farolas en la ciudad de Los Ángeles.

Bass dijo que se tienen planes de instalar 60,000 nuevas farolas solares, que no dependen del cableado de cobre, como parte de un esfuerzo por reducir los cortes de energía eléctrica relacionados con el hurto del material.

“Mientras los votantes apoyen la atención al alumbrado público, podremos reemplazar las 200,000 farolas de toda la ciudad. Algo que hace mucha falta”, declaró la alcaldesa Karen Bass.

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Una muestra de la renovación se tiene en el área de Cheviot Hills, donde las farolas solares recién instaladas ya iluminan calles que hace poco permanecían en penumbra.

“Sin duda, tener luz es una ventaja“, aseguró un vecino de Cheviot Hills, agradecido por la renovación del alumbrado público.

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