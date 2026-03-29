Conflicto legal entre California y sheriff Bianco por boletas electorales

Está en marcha una batalla legal entre funcionarios de California y el sheriff del condado de Riverside después de que el sheriff Chad Bianco incautó cientos de cajas con boletas electorales de la votación estatal de la Proposición 50 de noviembre de 2025.

De acuerdo con lo registros judiciales, Bianco incautó unas 1,000 cajas del Registro de Votantes del Condado de Riverside tras ejecutar tres órdenes de registro como parte de su investigación sobre una supuesta irregularidad en el recuento de votos en la elección especial.

Cuando Bianco recibió su última tanda de cajas electorales, el fiscal general de California, Rob Bonta, le ordenó al sheriff que suspendiera su investigación.

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Bianco aspira a obtener la candidatura del Partido Republicano para contender por la gobernación de California, cargo que actualmente ostenta el demócrata Gavin Newsom, quien fue el principal impulsor de la Proposición 50.

La iniciativa se lanzó para que los votantes de California aprobaran el cambio en la distribución de los distritos congresionales del estado, de modo que los demócratas obtuvieran 5 escaños más en la Cámara de Representantes rumbo a las elecciones de este año. La Proposición 50 fue aprobada.

Un grupo de ciudadanos afirmó que el condado de Riverside alegó que los registros manuscritos mostraban que se emitieron poco más de 611,000 votos en noviembre, mientras que un recuento electrónico demostró que se contaron más de 657,000 boletas.

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El registrador de Riverside, Art Tinoco, defendió el recuento de votos realizado electrónicamente, afirmando que los registros manuscritos revisados por el grupo de ciudadanos eran guías de referencia propensas a errores humanos.

Una diferencia de unos 45,000 votos no cambiaría el resultado de la votación de la Proposición 50, pero el sheriff del condado de Riverside solicita un recuento.

“La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside está llevando a cabo una investigación basada en las pruebas obtenidas del ROV (Registro de Votantes de Riverside)“, dijo Bianco en un comunicado.

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“La investigación simplemente buscaba determinar la veracidad de las acusaciones de fraude electoral. Se realiza exactamente de la misma manera que cualquier otra investigación”, agregó.

Bonta exigió a Bianco que detuviera su investigación y emitió directivas al sheriff mientras trabaja para comprender los fundamentos de la misma. La oficina del fiscal de California dijo que Bianco ignoró dichas directivas.

“El sheriff no ha identificado ningún delito en particular que pudiera haber sido cometido por nadie, requisito indispensable para obtener una orden de registro”, expresó un portavoz de la Fiscalía General de California.

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“En sus propias palabras, esta investigación tiene como objetivo tanto demostrar la veracidad de las elecciones como demostrar lo contrario“, añadió.

La semana pasada, un tribunal de apelaciones desestimó la petición de Bonta en la que solicitaba la intervención del tribunal y ordenaba a Bianco que suspendiera el procedimiento, mencionando que el fiscal presentó su petición en el tribunal equivocado.

Posteriormente, Bonta presentó otra petición, esta vez ante el Tribunal Superior del Condado de Riverside, para solicitar la intervención de un juez y que obligara a Bianco cumplir con sus órdenes.

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Bonta alega que las acciones de Bianco podrían sembrar dudas y poner en peligro la confianza pública en las próximas elecciones primarias, en las que participa Bianco.

El Proyecto de Derechos Electorales de UCLA emprendió su propia acción legal para frenar los esfuerzos de Bianco y solicitó a la Corte Suprema de California que dictamine que las boletas deben ser devueltas al Registro Electoral.

La audiencia en el condado de Riverside se reprogramó para llevarse a cabo este lunes.

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