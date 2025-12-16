Pelea por distritos electorales de California llega a los tribunales

La batalla judicial por la distribución de los distritos electorales de California, que brindaría la oportunidad a los demócratas de ganar escaños en la Cámara de Representantes, llega a los tribunales federales.

La pelea legal tiene implicaciones nacionales debido a que afecta directamente a qué partido controlará la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante la segunda mitad del gobierno del presidente Donald Trump.

Actualmente, los republicanos tiene 219 escaños, mientras que los demócratas poseen 214 lugares, por lo que necesitan obtener unos lugares más para poder tomar el control en la Cámara de Representantes.

El cambio en la distribución de los distritos electorales, conocido como Proposición 50, fue aprobado en noviembre por los votantes de California.

La propuesta está diseñada para ayudar a los demócratas a ganar hasta cinco escaños en la Cámara de Representantes para las elecciones de mitad de periodo que se llevarán a cabo el año próximo.

El desafío legal, presentado por el Partido Republicano de California y al que se sumó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se enfoca en la acusación de manipulación de distritos electorales.

En la demanda se afirma que el nuevo mapa de distritos viola la Constitución al utilizar la raza como factor para favorecer de forma ilegal a los votantes hispanos.

Los demócratas de California argumentan que el mapa es un esfuerzo legal para “retener y expandir los distritos de la Ley de Derechos Electorales que empoderan a los votantes latinos”, mientras que no hace cambios en los distritos de mayoría afroamericana en Los Ángeles y Oakland.

La demanda cita admisiones del consultor de redistribución de distritos, Paul Mitchell, y un estudio de Cal Poly Pomona (Caltech), que sugiere que el mapa fue diseñado para aumentar el poder de voto de los latinos.

Los republicanos solicitan, en su demanda, que un panel de tres jueces emita una orden de restricción temporal antes del 19 de diciembre, fecha en que los candidatos pueden comenzar oficialmente el proceso de postulación para las elecciones de 2026.

La actual disputa sobre la redistribución de distritos es inusual porque los mapas electorales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos normalmente se rediseñan solo después del censo de población cada 10 años.

La Proposición 50 fue impulsada por el gobernador demócrata Gavin Newsom como respuesta a los esfuerzos de Trump para rediseñar los distritos electorales en estados controlados por los republicanos, como Texas.

El esfuerzo por una redistribución de distritos con el propósito de obtener ventajas partidistas se extendió a nivel nacional, con Missouri, Carolina del Norte y Ohio también rediseñando sus propios distritos congresionales.

Recientemente, la Corte Suprema permitió a Texas utilizar su nuevo mapa para las elecciones de 2026, a pesar de algunos desafíos legales, mientras que el Departamento de Justicia solo demandó formalmente a California por la nueva redistribución de distritos electorales.

“Al permitir que Texas use sus mapas manipulados, la Corte Suprema señaló que los mapas de California, al igual que los de Texas, se elaboraron por razones legales. Ese debería ser el principio y el fin de este intento republicano de silenciar a los votantes de California”, dijo un portavoz del gobernado Newsom.

